La industria mendocina, en alerta por la posible apertura de importaciones

"No puede cargarse las espaldas de las pymes con responsabilidades de lo que le pasa al país", fue la fuerte reflexión del empresario Mauricio Badaloni, referente de los industriales mendocinos, en declaraciones exclusivas a Ciudadano.News.

Fueron en marco del anuncio de la apertura de importaciones de alimentos hecho por el gobierno nacional este miércoles, en busca del objetivo de bajar la inflación. "Creemos que hoy se están corrigiendo muchas cuestiones de la economía y lo entendemos como una variable positiva. Además, creemos que este brutal ajuste ha puesto las cosas en su lugar y lo que estamos viendo es que se está buscando manifestar que el sector productivo y privado es culpable de lo que sucede. Nosotros no lo entendemos de esta manera, venimos de un año muy complejo en importación y sigue complicado en materia de importación para la industria".

Profundizando su crítica visión, quien fue presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), señaló: "Sin baja impositiva y sin aprobación del mega DNU en materia de legislación laboral, abrimos la importación y permitimos que un montón de países que no tienen restricciones ni regulaciones y nos hacen competir en asimetrías impositivas que no condicen con el peso que tenemos y con el Estado".

Reprochado la postura del ministro Luis Caputo, que se reunió sólo con supermercadistas, apuntó: "Los productores no se han juntado, no ha habido una reunión para identificar cuál es realmente el problema. El problema de un país no puede ser una persona que genera empleo".

Sobre la cuestión impositiva, fue aún más enérgico en reprochar: "Estamos corriendo una maratón con el doble de peso en impuestos y la sociedad sigue percibiendo que nosotros somos los responsables. El 50% de un changuito cuando uno va a comprar al supermercado, pero ahí no está la política o la AFIP cobrando su impuesto, es la recaudación de un privado. Es difícil que esto sea percibido por la ciudadanía".

Finalmente, al responder sobre la salida del cepo cambiario, reflexionó: "Están faltando entre 15 y 20 mil millones de dólares para salir del cepo. Si nosotros no podemos tener un libre intercambio de importaciones y exportaciones, volvemos a lo mismo".

Producción periodística: Daniel Gallardo