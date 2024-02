Las inversiones más recomendadas para este momento y con pocos pesos

En medio de la incertidumbre económica que prevalece en Argentina, con una inflación persistente, licuación del valor del peso y un dólar estable, los pequeños inversores se encuentran en la encrucijada de proteger sus activos y tomar decisiones financieras certeras. Ante este escenario desafiante, expertos financieros consultados ofrecen diversas alternativas para estructurar una cartera de inversión de $200.000, adaptadas a distintos perfiles de riesgo y horizontes temporales.

Para Mauro Cognetta, managing partner de Global Focus Investments, una estrategia idónea para un inversor moderado con un plazo de inversión mínimo de un año consiste en combinar Obligaciones Negociables y bonos soberanos "hard dollar". Cognetta sugiere asignar el 60% de la cartera a renta fija y el 40% a renta variable, con una distribución específica en bonos hard dollar y obligaciones negociables de YPF, junto con cedears de empresas seleccionadas como Vista, Bioceres y Nvidia.

Por otro lado, Juan Pedro Mazza, estratega senior de Renta Fija en Cohen SA, destaca la atracción de los plazos fijos UVA, que ofrecen una tasa real del 1%, y sugiere diversificar parte de la cartera en bonos CER y bonos soberanos en dólares, que ofrecen coberturas contra eventuales subas del dólar.

Elena Alonso, analista financiera, recomienda dolarizar la cartera con un enfoque en cedears, obligaciones negociables hard dollar y bonos soberanos en dólares, aprovechando el momento de un dólar bajo.

La incertidumbre sobre la evolución del dólar frente a la inflación marca el escenario actual. Mientras algunos analistas sugieren que la inflación podría superar al dólar a corto plazo, otros vislumbran un posible cambio de tendencia hacia el segundo semestre, lo que alimenta la incertidumbre en los mercados. En este contexto, la diversificación de la cartera y la consideración de instrumentos regulados como los plazos fijos UVA emergen como estrategias prudentes para los inversores.

Claves para una inversión rentable: consejos de Jim Cramer

Los Fondos Comunes de Inversión han sido reconocidos como vehículos financieros sólidos para inversiones a largo plazo, pero ¿cómo asegurar que sean verdaderamente rentables? Según Jim Cramer, exgestor de fondos de cobertura y presentador del programa Mad Money en CNBC, existen claves fundamentales a considerar para maximizar los retornos.

En primer lugar, Cramer sugiere que los inversores sin la capacidad para gestionar activamente sus carteras opten por fondos indexados de bajo costo. Específicamente, recomienda aquellos que replican el desempeño del índice S&P 500. Según él, esta opción representa la "forma menos mala" de administrar pasivamente el dinero, superando a la mayoría de los fondos mutuos administrados activamente.

El presentador de Mad Money advierte sobre la tentación de los fondos gestionados activamente que buscan superar al mercado, ya que su efectividad no siempre está garantizada. Destaca que los administradores de estos fondos no siempre priorizan las necesidades de sus clientes y que su compensación está vinculada al tamaño de los activos bajo gestión, no necesariamente al rendimiento ofrecido.

“A diferencia de los fondos de cobertura, a los administradores de fondos mutuos no se les paga por ofrecer desempeño, cobran honorarios de sus inversionistas, y la cantidad de dinero que ganan depende enteramente del tamaño de sus activos bajo administración, lo que significa su mayor beneficio. El incentivo no es necesariamente ofrecer un buen desempeño”, agregó.

Por último, Cramer enfatizó en la importancia de entender que los fondos cotizados en bolsa (ETFs), la mezcla entre fondos mutuos y acciones, se compran y venden constantemente en el mercado secundario, lo que puede llevar a una mayor volatilidad.