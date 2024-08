"La pobreza se combate con políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo"

Basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), un informe del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) da cuenta de que el 55% de la población del país es pobre y uno de cada cinco argentinos vive en la indigencia.

Al respecto, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, el investigador de la UCA, Eduardo Donza, recalcó que para analizar el fenómeno "se deben identificar dos factores. Uno es coyuntural, que es la aceleración de la inflación y del aumento de precios, comparándolo con los niveles muy elevados del índice de precios del consumidor del 25% en diciembre, que fue descendiendo, pero ahora estamos un analizando el impacto de esos momentos. Otra cosa que no hay que olvidar es una situación de pobreza estructural en la Argentina desde hace más de dos décadas, por lo que es importante destacar a los aglomerados que tienen los mayores índices de pobreza e indigencia".

Eduardo Donza expresó su punto de vista sobre un tema preocupante. (Web)

"Esto también nos habla de que lamentablemente desde hace mucho tiempo no tenemos en el país estrategias que sean políticas de Estado que también tengan en cuenta las economías regionales. Entonces, quedan totalmente desvalidas muchas familias en sus territorios, en los cuales no tienen posibilidades, no digamos ya de desarrollo y estar mejor, sino muchas veces de la sobrevivencia", explicó después.

Al respecto, consideró que "hay que asociar los niveles de pobreza a los niveles de producción y posibilidades de generar trabajo. Las transferencias del Estado que continúan son muy importantes para las familias indigentes, si no, los niveles de indigencia se estarían casi duplicando, llegando a un 30% o 35%. En los niveles de pobreza es una amortiguación menor, pero igualmente son importantes. Se debe tener muy en cuenta que venimos de muchos gobiernos que basaron sus políticas sociales, y muchas veces también sus políticas de empleo, en programas de transferencias de ingresos solamente, pero tenemos que lograr que la población en general esté en una mejor situación mejorando el mercado de trabajo, que es donde sigue proveyendo mayoritariamente el volumen de ingresos de la población, aunque sean familias de menores ingresos e indigentes".

"Esto se revierte a mediano y largo plazo si hacemos las cosas bien. Es una cuestión estructural que viene desde décadas, y muchas veces estamos en unos debates que son de la coyuntura y no nos damos cuenta de que, independientemente del pensamiento político o económico, ninguno justifica los grandes niveles de fracaso que tenemos. Entonces requerimos un gran acuerdo, que es algo muy difícil en Argentina, de empezar a desarrollar política de Estado que apunte a la producción y el trabajo y que tenga otro factor muy en cuenta, como las economías regionales", expresó después Donza.

Para el entrevistado, las economías regionales deben ser estimuladas para generar más empleo. Web

Y después, el entrevistado opinó: "Tenemos un gran desafío por delante, y esperemos que estos valores dolorosos -que no solamente son un número, sino personas que sufren, niños privados de sus derechos, también el futuro hipotecado de estos niños, sus familias y todo el país- nos hagan tomar conciencia. Son diferentes los niveles de responsabilidad que tenemos los dirigentes, no solo políticos, sino empresariales, sindicales y organizaciones de base, pero todos tienen que tomar conciencia de la gravedad de la situación".

Después, el investigador de la UCA consideró que "es muy posible que estos valores tiendan a descender levemente ahora que se empieza a recuperar un poco el nivel de ingresos de las familias y que se están estabilizando un poco más a la baja los aumentos de los precios, pero también tenemos el gran desafío de que la desaceleración de la producción está empezando a generar niveles de desocupación en el país, lo que es directamente pérdida de ingresos, no de capacidad de compra. Entonces, frente a lo que podemos ver de positivo en la baja de los niveles de pobreza e indigencia por el lado de la desaceleración de los precios y la recuperación relativa de los ingresos, puede haber un factor negativo en la desocupación, con el agravante, como lo venimos diciendo, de que estamos en una situación de pobreza estructural, que desde hace más de 20 años que no bajan de un 26% o 27% los niveles de pobreza en la población".

Hace veinte años que en la Argentina no se generan posibilidades de trabajo de calidad.

"Es decir, estamos en una tercera generación de niños y jóvenes que ya nacieron en esa situación, lo cual no es solamente una situación de ingresos coyunturales, sino que ha afectado a su salud, tanto física como psicológica, y a sus capacidades cognitivas. Muchos de ellos, en la primera infancia y en sus tiempos de bebés, no se han podido alimentar lo suficiente, y estarán menos capacitados para insertarse en un mercado de trabajo que ya será precario", expresó.

"Por eso muchos se tienen que generar un autoempleo, por ejemplo, reciclado de residuos, cartoneros de grandes ciudades, venta ambulante o limpiar parabrisas en las esquinas, es decir, estamos generando un grupo de argentinos que por sus capacidades en los niveles de empleabilidad no podrían insertarse en el caso de que se generen puestos de trabajo de calidad. Por eso tenemos que empezar lo antes posible a tomar conciencia de los problemas estructurales, no echarnos tanto la culpa de si es uno o el otro (quien tiene la culpa) sino consensuar políticas de Estado que apunten a la producción y el trabajo y tengan muy en cuenta las economías regionales", dijo finalmente Donza.