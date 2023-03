La inflación y la caída del consumo muestran la peor crisis en 20 años

El INDEC informó este martes 15 de marzo que la inflación de febrero llegó al 6,6% y de esta manera se registró un 202% de inflación en los últimos doce meses.

Este número genero muchas controversias en cuanto a la crisis económica que vive el país desde hace algún tiempo y especialistas detallaron que el índice de precios al consumidor junto con la caída en el consumo, muestran la peor crisis de los últimos 20 años.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Germán Romero, director General del Centro de Almaceneros Minoristas de Córdoba, explicó que "lamentablemente nos estamos mal acostumbrando a estos altísimos porcentajes inflacionarios" y que lo más grave es que "deja a miles de familias bajo el número de la pobreza".

Las consecuencias

Teniendo en cuenta que estamos pasando por un período económicamente malo y complicado, destacó que "vamos a tardar años en revertir esta situación", ya que hay que recomponer la economía de miles de hogares que cruzaron la línea de la pobreza:

"Tenemos mucha gente que era de estrato social de clase media que ha pasado a la clase pobre. Eso nos va a llevar muchos años recompone. Hoy la inflación dejó de ser un problema para ser un flagelo en Argentina".

"Según el INDEC la inflación de los últimos 12 meses fue de 102,5, para nosotros de 105, pero llegamos a diciembre lamentablemente con una inflación de tres dígitos, no va a variar mucho de 90 o de 100% el bolsillo", por lo que aseguró: "Vamos a estar hablando de una canasta básica de 310 mil pesos para una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza".

El pronóstico para los próximos meses

Si bien podríamos pensar en positivo, las estadísticas y lo que ha pasado en el último tiempo indican que "nada va a mejorar".

El entrevistado, en esta caso, sostuvo que durante el mes de marzo "hubieron paritarias y aumentaron muchas cosas más", por lo que agregó: "Si marzo termina con un 7% tenemos un primer trimestre 2023 con una inflación de un 22 y 23%. Es una locura.

En este sentido, dio un pronóstico con pocas esperanzas de cambio: "Después de la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán, ciertamente se mantuvo una meseta de inflación que ha hecho estragos en economía, más allá de meses que tuvimos 4 o 5%, pero no ha variado mucho, los últimos meses son sostenidos en inflación, la suba de precios sostenida, este problema inflacionario ha hecho que la canasta básica total para una familia tipo de cuatro integrantes alcance durante febrero 185.450 pesos, es lo que precisó esta familia para no caer bajo la línea de pobreza".

“El temor más grande que hay antes de las elecciones es que se reprima la inflación ¿de qué manera? congelando precios, siendo riguroso en los controles de precios, congelando precios de combustibles lo que es una olla a presión para después de la elección, en el último bimestre lo único que se hace es trasladar la inflación para después de las elecciones, ojalá no ocurra, eso es muy malo", concluyó.