La escasez de dólares perjudica cada vez más a la Argentina

Desde hace algunos meses, el comercio exterior está paralizado por falta de dólares y por este motivo es que se profundiza la crisis en Argentina.

Miguel Ponce, director de Comercio Exterior Siglo XXI, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que el país depende mucho de la producción, pero que parte de esa producción se lleva a cabo con "artículos importados", por lo que señaló que tanto el comercio exterior como la entrada de sólares es "fundamental" para que todo funcione.

“Todos sabemos que la economía real depende mucho de que funcione nuestro aparato reproductivo, que podamos fabricar, dar mano de obra en nuestras pymes, pymes industriales, que el campo pueda seguir con la producción. Y esto tiene necesidad de insumos, de partes y piezas, de bienes intermedios que provienen del exterior, ya o hay ningún artículo que se produzca en Argentina que no tenga algún elemento que no sea importado".

Entonces cuando "se paraliza esta posibilidad de comerciar con el mundo se afecta directamente la economía real, primero la producción, inmediatamente comienzan las suspensiones y luego se afecta el empleo".

La importancia de los dólares

Los países necesitan comercio exterior y dólares, ya que "son los únicos dólares genuinos que dan saldo positivo en la balanza comercial" y esto es lo que no ocurre en Argentina "porque nuestros intercambios comerciales, con los dos socios importantes, con Brasil y China, son deficitarios. Estamos en rojo creciente".

En este sentido, explicó: "En el caso concreto de Brasil en junio ha terminado con el mayor déficit de toda la historia del intercambio argentino. Por lo tanto, obviamente que si a las exportaciones les restamos el impacto que la sequía ha tenido, estamos con 20, 22 mil millones de dólares menos para exportación".

Esta situación es la que genera incertidumbre "por que no hay dólares y el Gobierno no resuelve la deuda con el FMI", entonces desde el Ejecutivo intentan realizar "malabares" para que la esto no se agrave.

"Los proveedores debían esperar 180 días para lograr el pago, ahora van a tener que seguir esperando y muchas veces esto genera divorcios y roturas de las cadenas logísticas que deberían estar trayendo los insumos. Esto lo está haciendo la AFIP y en las últimas 48 horas prácticamente el comercio exterior argentino se ha parado a la espera. El director de aduanas dijo que esto no tiene el objetivo de paralizar sino que hubo problemas en los sistemas, aparentemente se resolvería a la brevedad, creo que esa resolución está atada a que lleguen noticias concretas de algún tipo de acuerdo con el Fondo", aseguró.

Y agregó: "El acuerdo esta caído, ya que no se cumplen con las metas que se habían acordado”.

En tanto, el ingeniero destacó las dificultades para obtener dólares suficientes y cómo esto repercute en el comercio exterior, entonces analizó la propuesta de promover importaciones sin dólares dentro del Mercosur, utilizando monedas locales: “Se está planteando que se paguen con monedas locales para que se pueda independizar de los dólares que no están. El problema es que esto existe desde el 2008. Hay un sistema que se llama SML, pago el sistema en moneda local que es que los argentinos le podrían pagar a los brasileros lo que les compran en pesos y ellos pagar en reales. El problema es que, solo el 3% del intercambio que tenemos con Brasil se paga a través de este sistema. Esto es entendible porque todos quieren dólares porque tienen que comprar insumos afuera".