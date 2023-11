Inflación 'reprimida': ¿qué podría pasar con tarifas, prepagas, transporte y alimentos?

La inflación "reprimida” a la que se refiere Javier Milei, buscará ser "sincerada" desde el 10 de diciembre. La desregulación a la que se refiere el mandatario electo procura quitar el "peso regulatorio del Estado" sobre bienes y servicios. El detalle es que esa actualización de precios impactará de lleno en los bolsillos de la sociedad, que ya debe enfrentar una inflación de más de 140% anual.

Según las consultoras 1816 y Romano Group, las tarifas, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte, la salud, la comunicación, bienes y servicios varios y la educación son los sectores que sincerarían sus precios.

Tarifas

Según Julián Rojo, integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), el 70% de la demanda residencial, compuesta por el 30% de ingresos bajos y 40% de ingresos medios, solo paga entre el 15% y 19% del costo de generación eléctrica, respectivamente. En gas la proporción es similar. “Eso implica que solo por el concepto energía para eliminar subsidios se debería multiplicar el precio por 6,5 a los hogares de ingresos bajos y por 5,5 para los hogares de ingresos medios”, advierte el especialista en diálogo con Ámbito.

Alimentos y bebidas

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas experimentó grandes subas tras la victoria de Milei en el balotaje. Según la consultora PxQ, la variación acumulada desde el inicio del mes es del 10,6%. Aunque más de 50.000 productos tienen como pauta de aumentos de Precios Justos el 12% la semana pasada y el 8 % el 4 de diciembre, supermercadistas confirman que las remarcaciones no se retrotrajeron. Los precios también subieron en los almacenes. Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros bonaerense, confirma que los precios no bajaron y advierte sobre faltantes de productos de artículos de limpieza, galletitas, arroz, fideos y aceite.

Transporte

Para dimensionar a cuánto podría llegar el boleto, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios Automotor, el Estado reconoce $338 por viaje, cuando el costo real es de $475. En promedio, el usuario paga solo $38 “menos del mínimo, que es $52, pero porque se aplican muchos descuentos”, aclara. Según Fusaro, el atraso contra inflación es aproximadamente del 30%.

Salud

El sector de la Salud también espera nuevos aumentos. Si Milei eliminara la autorización a subir las cuotas, impuesta por el Estado y ajustada a la suba del Índice de Costo de Salud, las prepagas actualizarían sus facturas hasta en 40%. Desde el sector justifican el aumento por tener insumos dolarizados y tratamientos costosos. Sergio Massa había congelado el precio de las prepagas por noventa días, pero el pacto no fue cumplido por completo.

Servicios de comunicación

Lo mismo podría suceder con los servicios de comunicación, ya que la justicia Contencioso Administrativa Federal declaró nulo el DNU que había considerado a las telecomunicaciones como servicio público esencial, a través de un planteo de la empresa Telecom Argentina. La Asociación de Instituciones Privadas de Buenos Aires (Aiepba) informó en octubre que, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, la inflación fue del 311% mientras que los aranceles subieron 268%, con una diferencia de actualización del 43%

Con información de Ámbito