Inflación: el deterioro de la jubilación mínima no encuentra piso

El analista económico Damián Di Pace fue entrevistado por el programa Metaverso de Ciudadano News sobre la situación de los jubilados y el impacto de la inflación en este sector, de los más golpeados por la crisis.

“Desgraciadamente y tomando la jubilación en dólares, en Argentina, en 1998 la jubilación era de 200 dólares, de hecho, fue un problema gravísimo a los que tenemos un poco más de 40 años, recordarán a Norma Pla quejándose por el aumento de la jubilación. Hoy la jubilación medida en dólares es de 156 dólares sin el bono y con el bono da 195 dólares, es decir, tenemos la jubilación en dólares más baja que hace 25 años pero además, la pérdida del valor adquisitivo”, detalló el especialista.

“Con el tema del alquiler, tenemos la suerte de que muchos jubilados son propietarios”, agregó Di Pace. En ese sentido, indicó que el sector perdió contra la inflación durante los últimos años más allá de las fórmulas de actualización empleadas y los diferentes gobiernos.

“Ya tenemos más jubilados por moratoria que por aportes, la gente que no llega a aportar en su totalidad, gente que no aportó directamente son más que los aportantes. Tenemos un problema donde efectivamente quienes aportaron tienen que de alguna manera distribuir los recursos a quienes no aportaron·, agregó.

Sobre la situación en el 2015, donde las jubilaciones le ganaban por 23% a la inflación, el especialista indicó que “el desorden hoy es total”.

“En el 2016, por cada 2,1 trabajadores activos había un jubilado, hoy esa relación es por cada 6,1 trabajadores activos hay un jubilado, porque se fue incorporando más jubilados al sistema, el empleo privado no creció, y hoy el sistema debería tener 3,3 trabajadores activos para sostener el sistema. Habría que duplicar la cantidad de trabajadores en los próximos años, cuando el empleo privado en los últimos 12 años creció solo 2,6%”, detalló.

En este link se puede consultar el informe de Di Pace sobre el deterioro de las jubilaciones en Argentina.