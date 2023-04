Inflación de marzo: estiman 18% en indumentaria y 25% en educación

Luego del 6,6% de inflación de febrero, se espera que ese sea el piso para el tercer mes del año. Si bien el INDEC anunciará el dato el próximo viernes 14, este martes se conocieron nuevas estimaciones privadas.

Se estima un alza del IPC de 7,4% para marzo, en indumentaria y educación, lo que arroja una inflación interanual de 102,9% y una suba de 20,9% en el primer trimestre del año.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano.News, Santiago Manoukian, economista de la consultora Ecolatina, remarcó: “Lo que pasa con Argentina es que pareciera que todos los meses son estacionales, porque la tendencia es que la inflación mensual promedio aumenta con el paso del tiempo, es cierto que marzo es estacionalmente elevado porque incluye aumentos en indumentaria por el cambio de estación y por el inicio de clases".

Manoukian explicó que en Ecolatina, la medición para marzo da 7,4% para el área del AMBA respecto del 6,6% de febrero, por lo que “esto marca que comenzás el año con una aceleración de la inflación después de la moderación que habías tenido en la última parte del año pasado".

Con respecto a abril, indicó que "uno puede esperar que ese nivel baje porque habrá menos aumentos puntuales, no vas a tener indumentaria de la misma forma que ahora, educación no va a tener ese salto inicial, que igual fue un salto menor porque el Gobierno nacional negoció con los colegios que aumentaran menos en marzo y prorratearan para los próximos meses los aumentos, pero en abril es esperable una moderación, que no será de la misma manera que uno hubiese esperado en otro momento, porque la inercia que ya está de la inflación de los meses precios hará que ese piso de inflación seguirá siendo muy elevado".

Al consultarle si el número podría ser mayor, ya que generalmente se desglosa por sectores, dijo: "El 7,4% es un promedio, indumentaria nos dio que aumentó 18%, ya que desde noviembre pasado venía bastante quieto porque es un sector que está dentro del acuerdo de precios, pero marzo es un mes de elevada inflación; educación nos dio 25% de aumento", reconoció el economista.

Manoukian consideró "difícil" que este año la inflación esté por debajo de las tres cifras: "Será muy difícil porque cuando uno intenta proyectar los próximos meses, siguiendo esta inercia inflacionaria, teniendo en cuenta que el tipo de cambio no va a poder moverse muy lejos de la inflación, sabiendo que continuarán los aumentos de tarifas en los servicios públicos y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, transporte en el AMBA ya se está ajustando todos los meses por inflación".

Además, "el Gobierno quiere ir reduciendo la cuenta de subsidios no sólo energéticos sino también al transporte y eso implica que el transporte tenga que ir aumentándose en línea con la inflación y a eso se le añadirá la expectativa por el cambio de gestión, esa inestabilidad que esperamos para los próximos meses en la cual el Gobierno difícilmente pueda hacernos creer que la inflación va a bajar y ahí el rol de las expectativas es fundamental, si vos sos consciente que la inflación vaya a bajar difícilmente tomes acciones para poder contribuir a que esa inflación baje, entonces el comportamiento general de la población va a ser convalidar a la inflación más elevada", completó.