Hogares autosustentables: cómo ahorrar en luz con la energía solar

La energía autosustentable se basa en generar electricidad o calentar agua mediante los procedimientos o tecnologías que nos ofrecen la captación de los rayos del sol o las ráfagas de viento. Incluyen las celdas solares y aerogeneradores, los cuales generan electricidad.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Tomás Otaola, ingeniero mecánico y especialista en energía solar, indicó cómo es posible ahorrar con el desarrollo de la energía solar, por lo que indicó: “En Mendoza son pioneros en energías renovables y la política de los usuarios generadores, que se habilita desde la ley del 2019".

Por lo que “hay dos enfoques principales, una es la necesidad y la función principal. Cuando hablamos de muchos lugares del país rurales a donde no llega la luz eléctrica. Las formas es llevar una línea que vale mucha plata por metro de extensión, y después hacer una bajada a una transformación".

Por lo tanto, termina siendo una inversión de 5 millones para un metro de extensión", y en esos lugares "la manera más accesible es llevar energía solar, con un motor a generador, pero es un gasto constante. Con eso podés hacer una casa autónoma", expresó Otaola.

Y amplió:“Sobre la ciudad o casas asustadas por el gasto mensual se usan sistemas que trabajan en paralelo con la red eléctrica, que pasa a ser la batería para la noche o días nublados"·, eso consiste en "generar tu propio consumo con paneles solares, que una vez que los adquirís, son para el resto de la vida", ya que "el panel dura 25 años al 82% de la eficiencia, y después sigue funcionando. Es una manera de estar cubierto con la inversión para toda la vida".

“Cuando ves la medición de lo que te da el panel solar en días nublados te genera algo. No es que te da cero watts, pero es chiquita. Son placas de silicio que funcionan con otros rayos, que genera cuando hay sol directo", manifestó.

Al consultarle si es costoso aplicarlo para una vivienda particular, el ingeniero manifestó: "Para cualquier persona es una inversión para recuperar mes a mes con el ahorro. Esa ecuación es cuánto se paga localmente el kilovatio, y de ahí hacer la cuenta".

Por lo tanto, "dependiendo de la zona, el retorno de la inversión es entre los 5 a 6 años, dependiendo de los créditos a donde puedas acceder", el ingeniero consideró que "es una inversión, no es como comprar 6 botellas de Coca Cola", en consecuencia, "el Gobierno sacó créditos preferenciales para varios bancos de las provincias y Banco Nación, que pueden pagarlo a 60 meses con tasas del 28%, que una vez terminado el plazo de pago, después tenés energía gratuita".

Al consultarle si con la energía solar se puede llevar internet, Otaola explicó: "Nosotros con conexión remota hacemos los equipos de seguridad, a campos que no tienen red eléctrica o puntos del campo a donde no llega. Con un motor llegamos, y es a sistemas que tienen wifi y se autoabastecen. Sí, pero es más importante cuando hablamos de esos pueblos que no tienen ni agua ni energía eléctrica", concluyó.