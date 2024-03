 Se ven indicadores positivos para la exportación de vinos

Durante la realización del tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), un acto que se desarrolla anualmente como parte de los festejos vendimiales y reúne a empresarios, funcionarios y políticos, Ciudadano News entrevistó al presidente de Bodegas Argentinas, Walter Brescia, quien se refirió a la actualidad del sector.

Al respecto, el empresario opinó que “por un lado la parte positiva de este año es el incremento de la producción, algo muy bueno porque a nadie le sirve una producción baja. Con respecto a la situación macroeconómica, sabemos que la venimos peleando desde hace tiempo. Ahora tenemos algunos indicadores que podríamos llegar a tomar como positivos para activar la importación. Hay un principio de alivio en cuanto al pago al exterior de las importaciones, un tema que nos tenía muy preocupados, sobre todo por la situación de los exportadores con los proveedores de insumos para la industria. Afortunadamente eso se va destrabando”.

En cuanto al mercado interno, el titular de Bodegas Argentinas expresó que “está complicado por un tema de ingresos en los bolsillos porque están medio flacos, pero hay un reacomodamiento y un sinceramiento de precios y llegará un momento en que se estabilizará definitivamente y encontrará un punto de equilibrio entre lo que se pide (por el vino) y lo que se puede pagar”.

Acerca de las exportaciones, Brescia consideró: “Si queremos que nuestros vinos sean recibidos y les abran las puertas en otros países no podemos dejar de pensar en las posibilidades de importación, que ingresen vinos de otros países al nuestro. Entonces todo dependerá del nivel de competitividad que tengamos y cómo nos comparamos con los productos que ingresen, porque no todo lo que pueda venir de afuera es de tan buena calidad como lo que nosotros estamos produciendo”.

“Cuando llegue el momento se verá, pero lamentablemente es una realidad. No podemos decir ‘vos recibís mi vino pero no voy a recibir el tuyo’ porque son acuerdos bilaterales. Lo que sí se debe hacer es negociar cuotas y otro tipo de cosas para no afectar la industria, pero es un principio que hay que ir viendo”, finalizó Brescia.

Producción periodística: Daniel Gallardo