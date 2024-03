El Impuesto a las ganancias es uno de los temas de conflicto entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, aunque también puede ser un punto de acuerdo que permita que el Ejecutivo logre algunos consensos a su favor.

Para entender un poco qué se pretende hacer con este impuesto, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News, dialogó con el tributarista y socio de Lisicki Litvin & Asociados, Fernando López Chiesa, quien destacó: “Se busca restaurar el Impuesto a las Ganancias como se lo conoció toda la vida, con la cuarta categoría, es decir, acá van a ingresar si la persona es extranjera, casada, tiene deducciones como una prepaga, donaciones, colegios de los chicos para descontar del impuesto y figurar en el Impuesto a las Ganancias”.

Los mínimos

“Si soy soltero, voy a empezar a tributar cuando mi sueldo ronde el 1.260.000 mensual y si soy casado con dos hijos, un bruto de aproximadamente 1.550.000 pesos por mes. Si esto lo comparamos con la canasta básica, va a alcanzar a mucha gente de la clase media, mucha clase trabajadora que van a volver a tributar el Impuesto a las Ganancias. Entonces, más de un millón de personas van a volver a este esquema de Impuesto de Ganancias”, explicó.

“Si estos valores son adecuados o no, son los mismos que estaban planteados en el ante proyecto de enero. Entonces, se han olvidado de la inflación de febrero y marzo. Entonces, este piso debería estar por lo menos 1.750.000 porque si no queda bajo nuevamente”, agregó.

Qué pasa con los sueldos

“Todos los compuestos que cobre como empleado van a estar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, horas extra, aguinaldo, zona desfavorable, zona patagónica, viáticos a camioneros, todos van a quedar incluidos en el impuesto de la Ganancia”, indicó López Chiesa.

“A nivel mundial, el Impuesto a las Ganancias existe para lo que son trabajadores y sueldos, pero el problema está en definir a partir de qué monto tengo que pagar ese impuesto. Parecería que no es razonable hoy con una base promedio de 1, 2 millones o 1,3 millones, porque está afectando mi canasta básica y mi nivel básico. Entonces, eso es lo que tendríamos que corregir, partir de qué momento tenemos esa capacidad de contribuir con el pago de impuestos al estado”, reflexionó.

“Hoy tenemos como posibilidad para descontar de esas cuentas hasta el 40% del valor del alquiler, tenemos un tope en estos valores que no supera los 200 mil pesos por año, pero, así y todo, existen ciertas formalidades: que ese contrato esté declarado, que pague sello y demás. Entonces, muchas veces, por esta cuestión de informalidad que hace que la persona que me alquila, no lo puedo descontar del Impuesto a las Ganancias, sobre todo si es un empleado. Entonces, estos mecanismos para quitar de la Ganancia están previstos en distintas legislaciones. Yo puedo descontar si tengo intereses hipotecarios de un inmueble porque lo compré y descontarlo, o el propio alquilar. Lo que buscan estas normas es llegar a esa ganancia final después de haber gastado todo lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de una persona y su grupo familiar”, indicó.

La evasión

“Hay un pago que hoy es alto, en esto que tiene que ver con evasiones de impuestos o elusión, y eso hace también que se generen menos ingresos o recursos tributarios y esto puede ser cualquier impuesto, Ganancias, bienes personales, el impuesto al cheque. Para esto es necesario un plan de fiscalización, de revisar y controlar. El tema es que, muchas veces, esta revisión se hace dentro del mismo zoológico y a veces no se profundiza, gente que está fuera del sistema, y que tiene una actividad ecoomica relevante”, analizó.