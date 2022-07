Fernando Galante: "Somos el pastor mentiroso de la economía mundial"

Luego de reunirse durante el fin de semana con el presidente en la Quinta de Olivos y de acordar con él las nuevas medidas económicas, la ministra de Economía, Silvina Batakis, dio sus primeros anuncios.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11, Fernando Galante, economista con especialización en finanzas y mercado de capitales, expresó: “Por el momento, queda demostrado el principal problema que tiene hoy el Gobierno, o alguno de los tantos, que es una crisis de credibilidad muy grande, por lo que que estamos frente a un Estado que necesita demostrar más que hablar".

Y amplió: "Generalmente, en los principales países del mundo, uno siempre ve, por ejemplo, la reserva federal de Estados Unidos la política monetaria desde el discurso solamente, es decir, con el solo hecho de que salgan a decir que harán una cosa el mercado se acomoda y reacciona en línea con lo que ellos dicen que harán, en eso hay una trayectoria e historia de cumplir con la palabra", por lo que "en Argentina tenemos una historia que va totalmente en lo contrario, decimos una cosa y hacemos otra todo el tiempo, somos el pastor mentiroso de la economía mundial".

Entonces, "la realidad es que cuando sale la ministra a decir y anuncia algunas cosas que son positivas, es lógico que el mercado se va a tomar al menos un tiempo para esperar y mirar, creo que va a esperar para ver si realmente lo que dice la ministra se condice con las acciones que después llevarán adelante, más cuando venís de una crisis política tan fuerte, que hay una pelea dentro de la alianza".

Es más, dentro de esas discrepancias, "acaba de salir un ministro por intentar hacer algunas de las cosas que plantea la nueva ministra, donde la vicepresidenta hace discursos criticando la ortodoxia fiscal" entonces, "si la ministra sale a hablar del lado de la ortodoxia fiscal, digo, es lógico que el mercado por lo menos se va a permitir desconfiar”.

Al consultarle si los mercados tienenen cuenta declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el especialista dijo: "Cada vez que ella sale a hablar obviamente los mercados escuchan porque es un poco el termómetro de la situación política y de la alianza, que uno ve que tiene mucho ruido interno y donde sabemos que la vicepresidenta tiene un poder grande dentro de esa alianza".

Además, "tiene ese poder de veto y quedó demostrado con la salida de algunos funcionarios que uno los consideraba bien del riñón del presidente y tuvieron que dar un paso al costado por haber sido criticados por ella".

Para el economista, "Argentina es un país fundido, que está en quiebra, entonces, cualquier cosa que salgas a anunciar que implique mayor gasto no tiene sentido porque no hay forma de financiarlo".

La comparación con el 2004

Sobre la frase 'no hay que gastar más de lo que se tiene' y la comparación con el plan de Roberto Lavagna en 2004, Galante explicó: "Históricamente nos paramos en dos momentos muy distintos, la gravedad de la situación que enfrenta actualmente la Argentina no se compara en nada con la situación que vivía en ese momento, cuando se venía saliendo de los famosos superávit gemelos, donde tenía superávit comercial y superávit fiscal, en el principio del gobierno de Néstor Kirchner, y después se dio lugar a un festival de gastos que cada vez fueron erosionando más las cuentas públicas".

"Hoy nos encontramos después de un desastre de muchos años de administrar muy mal el sector público y de seguir incrementando el gasto, por lo que nos encontramos en una situación límite, donde ya no tenés fuente de financiamiento como la famosa frase, 'ya le sacamos el fondo a la olla, la agujereamos entera, no hay dónde ir a buscar nuevas fuentes de financiamiento' entonces, la realidad es las medidas tampoco son las que permitirán enderezar el país y ponerlo en una situación de crecimiento, de un ciclo virtuoso, pero hoy el Gobierno lo que está intentando hacer es no volar por el aire", reflexionó.

Por lo que las medidas que "anunció Batakis este apuntaron básicamente a eso, al corto plazo, para no tener una crisis financiera terminal que termine empeorando mucho más las cosas, desde ya un punto de partido muy malo".

Para cerrar, Galante dijo: "Lamentablemente, en la situación actual el Gobierno tiene un aliado, este sistema que han armado es adicto a la inflación, que termina siendo la que hace el trabajo sucio para ellos, lo cual es muy negativo, porque la inflación al mismo tiempo es lo que más empobrece a la gente y todavía empobrece más a la gente de bajos recursos".