Estanflación 2024: ¿qué nos espera en términos económicos?

Tras conocer las declaraciones de Javier Milei sobre la eliminación de la Secretaría de Comercio y la estanflación pronosticada para 2024, el programa Metaverso por Ciudadano.News entrevistó al economista Fernando Galante y conocer en parte lo que vendrá en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

Según Javier Milei, el próximo año Argentina tendría estanflación. Para ponernos en contexto, Galante sostiene que fue producto de “cuatro años de políticas económicas desastrosas con una emisión monetaria y los tres meses que tiró la casa por la ventana, en este sueño ridículo que tuvo Massa intentando ganar las elecciones desde el Ministerio de Economía”.

“Ahora vamos a empezar a pagar las consecuencias de ese desastre. Con lo cual, creo que es bueno blanquear esto. Ponerlo sobre la mesa y entender que no hay salidas mágicas como siempre la Argentina cree que va a venir un salvador, que nos sacará de un día para otro de la situación”, manifestó el economista.

Por lo cual, destacó que “el gobierno entrante, lo que intenta es plantearnos la realidad compleja en la que estamos, que vamos a vivir en lo inmediato, y atajarse un poco para que no creamos que el 11 de diciembre desaparece la inflación”. “Argentina se olvida de que viene haciendo las cosas mal desde hace prácticamente 100 años”, apuntó.

Por otro lado, se le consultó sobre la eliminación de la Secretaría de Comercio Interior y remarcó que “controlar los precios no sirvió nunca y nunca sirve. Es lo primero que te enseñan en la facultad y el sistema de precios, es lo que garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados”.

“Hacer control de precio es romper los mercados y destruir la eficiencia. Argentina es el ejemplo, uno en eso, un país que vive intentando controlar los precios y vive rompiendo mercados, escasez de esto, de aquello, negocios truchos debajo de la mesa, mercado negro”, describió.

Al mismo tiempo, Galante remarcó que para “lo único” que sirve es con el fin de controlar la formación de monopolios, de oligopolios. “Hoy eso no es un problema en Argentina, tenemos problemas muchísimos más graves que eso. Lo que se necesita es crecimiento y lo tenés en el sector privado, que es parte del problema.”, comentó.

“Hace mucho tiempo estamos en estancamiento porque cuando una persona no sabe qué va a pasar, no dentro de un año, mañana, lo que hace es tomar una acción muy lógica, que es no hacer nada. Todo lo que te genere incertidumbre es algo que impide la inversión y la generación de riqueza de un país”, cerró.