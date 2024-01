En matería laboral: qué aspectos del DNU impactan en los derechos laborales

Con el mega DNU de Javier Milei en vigencia desde el 29 de diciembre, la economía argentina ya comenzó a desregularizarse y las nuevas modificaciones en materia laboral impactarán en la relación entre empleador y empleados. Por esto, el programa Metaverso de Ciudadano.News entrevistó al abogado laboralista, Juan Venturino.

-El periodo de prueba, que pasó de tres a ocho meses, ¿no aviva a generar nuevos problemas tanto para empleados como para empleadores?

-En efecto, ya sucede al día de hoy que hay trabajadores que han hecho lo mejor, que efectivamente no saben por qué han sido despedidos y termina siendo una práctica no solo de pequeñas, sino de grandes empresas que efectivamente se usan, de eso que tiene que ver cuando efectivamente el legislador lo aplica, que tiene que ver con la lógica, tiene que ver con una especie de darle la posibilidad al empleador de conocer un poquito mejor a sus empleados.

Ahora, si en tres meses no conoces a alguien, tampoco lo vas a conocer en ocho meses ni en 10 año. Por eso, es muy pertinente aplicar lo que llamamos el sentido común, que lamentablemente por estos días es el menos común de todos los sentidos, pero efectivamente se trata de eso, ¿Cuál es la necesidad? Ninguna, y abre de alguna manera la posibilidad de que se sucedan más y más fraudes laborales, como hasta el día de la fecha suceden.

Para alguien que se dedica al derecho al trabajo, recibo consultas de empleados que han detectado, por ejemplo, un fraude muy común que es el parcialmente registrado. La reconoce la relación laboral, pero no es la verdadera, sino una ficticia, donde un trabajador de una heladera figuraba que trabajaba ocho horas cuando esta persona pasaba entre 8 y 9, a veces 10 horas los fines de semana. Pero mínimo 8 horas por día con francos rotativos y todo eso era pagado como trabajo en negro.

-¿Eso le da una ventaja más al empleador por sobre el empleado?

-Pero además, no hay ningún debate aquí, si no se hizo antes fue porque no había amplio consenso. Por eso es importante decir que si con la fantasía de que si vos de alguna manera degradas el derecho al trabajo vas a generar trabajo, eso está más relacionado, estudiado, estadísticas y está comprobado que si no hay mejoría económica, hoy estamos viviendo una situación rarísima, única, que es que estamos teniendo empleados formales que están prácticamente bajo la línea de la pobreza entonces, ¿más necesitamos de esto?, no se entiende.

Está hecho a las apuradas, a los cachetazos y ni siquiera tienen grandes argumentos. Claramente, está redactado por estudios jurídicos de empresas, grandes estudios de las grandes empresas que me encanta que haya, el problema que no los voy a poner a legislar.

-Si venís trabajando desde hace 20 años y con esta nueva legislación, ¿cuál es el derecho a la indemnización?

-Se va a reducir en varios aspectos, por ejemplo, independiente de lo que tiene que ver con la antigüedad, hay algunos rubros, que son dos años para atrás que vos podés reclamar, que hacen cómputos y las sanciones. Las multas hacen que una indemnización crezca y mucho, prácticamente por ejemplo es un año de salarios en una de las sanciones, eso en una indemnización omnicomprensiva aumenta muchísimo.

-Vi un caso esta mañana en Retiro, un joven que estaba volviendo a su casa porque lo acababan de despedir

-Sí, y se va a repetir a lo largo y ancho del país, porque recordemos que independientemente de todo lo que se ha dicho sobre la obra pública, independientemente de las sospechas de corrupción, que además me anoto primero si vamos a hacer una limpieza y se va a eliminar la corrupción, no de esta forma. Del fulbito a la tribuna, no haciendo una especie de circo. Independientemente de lo económico, había equipos de gente trabajando, por eso al otro día de asumir dijo este es el paquete de leyes, el equipo de Patricia Bullrich ya había estado trabajando con este señor, gente que han sido horrendos en su trabajo y ahora opinan sobre derecho al trabajo.

-Te referís a Federico Sturzenegger por ejemplo

-Sí, ese y otros payasos, de un circo lamentable y triste, porque no hay nadie que pueda decir que esta normativa está bien, que fue contemplada. Porque el trabajo es el resultado del diálogo social, diálogo que tiene tres partes, tienen a las empresas, al estado en ese rol de tercera parte y tiene al personal o básicamente a las organizaciones sindicales. Este encuentro social es el resultado de puja de intereses que lleva 50, 60 años, es un ejercicio, de un día para otro creen que eliminar a alguien de la mesa es una solución y cuanto menos me parece mínimamente una estupidez, que nos están tomando por tontos.