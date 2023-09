El pedido de las entidades de combustibles al Gobierno

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, que los precios de los combustibles quedarán congelados hasta el 31 de octubre, el sector de la Federación de Entidades de Combustibles le hizo un contundente pedido al candidato a presidente.

Esto ocurrió en el programa radial de Metaverso, de Ciudadano.News, cuando el presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Juan Carlos Basílico, pidió que “estamos peleando para que el expendedor esté bien y lo dijimos por todos lados, se lo dijimos a Massa, el expendedor tendría que ganar un 16% libre de impuesto, nacionales, provinciales y municipales”.

“Si a todos los impuestos les bajaran un punto o dos, el estacionero va a estar mejor. Con Carlos Acuña (cotitular de la CGT) estuvimos hablando que nosotros y los empleados tendríamos que pedir con cada aumento que se haga un 1%. Entonces, cuando tenés 5% más de los 8% que estás ganando ya con un 13% puede vivir el expendedor, pero no pasa y cada vez estamos peor”, manifestó.

Por eso, argumentó que “si plancha otra vez el combustible, les digo que habrá muchas estaciones de servicio que cerrarán”. “Hay estaciones de servicio que están a 150, 200 mil litros y esas estaciones no pueden existir más, porque no queremos que cierren más estaciones”, expresó.

Al respecto del problema de desabastecimiento en las estaciones de servicio, el titular de Federación de Entidades de Combustibles descartó que haya desabastecimiento, pero explicó el por qué las estaciones están trabajando con un cupo.

“Desabastecimiento no hay, pero el cupo está en todas las empresas y por qué está el cupo. Porque la nafta tiene que valer un 50% más, por eso, las petroleras dicen que pierden plata. La gente no va a dejar de andar en auto, no tengamos miedo, valga lo que valga”, cerró Juan Carlos Basílico.