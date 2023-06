El FMI afirmó que trabaja "en conjunto con Argentina" para estabilizar la economía

Julie Kozack, la directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que el organismo está trabajando “fuerte y muy estrechamente” con Argentina para adecuar el programa de facilidades extendidas vigente.

Según comentó la vocera del FMI, el objetivo "es adecuar el programa de facilidades extendidas" y que se buscan diferentes alternativas que lo beneficien, teniendo en cuenta que la sequía afectó a gran parte del sector económico y que el Gobierno tuvo que realizar un canje de deuda para afrontar esta coyuntura.

En este sentido, destacó que "los equipos continúan trabajando constructivamente. Las discusiones son frecuentes y apuntan a avanzar el programa. Y comunicaremos más cuando tengamos mayores detalles Los equipos han estado trabajando muy duro juntos. La situación en Argentina es muy compleja”.

La vocera puso en foco que desde el Ejecutivo se están "esforzando para reducir los riesgos de renovación de la deuda externa" y que esto no implique un problema a futuro, exponiendo al país a una situación de vulnerabilidad.

En los encuentros se llevaron a cabo "discusiones que se centran en políticas para salvaguardar la estabilidad, mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas, y proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad que en ocasiones son los más afectados".

El Gobierno no pudo cumplir con las metas del primer trimestre pautadas con el Fondo y busca un próximo desembolso. Si bien sobre este tema Kozack no dio detalles, se estima que este dinero sea utilizado para intervenir en el mercado cambiario, un camino que no suele ser del agrado del Fondo en medio de un año electoral.