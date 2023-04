El dólar llegó a $400: ¿cuál es el pronóstico para los próximos seis meses?

El dólar blue subió $3 este jueves 13 de abril y alcanzó el récord de $400 para la venta en el mercado paralelo, mientras las cotizaciones financieras también avanzaron durante toda la jornada.

A partir de esta noticia, algunos expertos indican que el gobierno va a devaluar el oficial para que no se agrande la brecha. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior siglo XXI, habló con El Interactivo por Ciudadano News y explicó que Sergio Massa viajó a los Estados Unidos para "revisar los números previstos para el año" y se "corrige la toma de decisiones en función de lo que está pasando en los tres primeros meses que han finalizado".

Asimismo, explica que en Argentina ve un panorama desalentador porque "todas son bajas". En este sentido, indicó: "Yo había pronosticado que el 2023 iba a ser un año de estanflación, es decir estancamiento con alta inflación, pero lo que ocurrió fue peor con el impacto de la sequía, la caída de un proceso económico". Entonces, vislumbra un "agravamiento de la situación".

Por su parte el Fondo, si bien en su análisis expone que "no habrá recesión, si habrá un estancamiento, un 02% que es una caída muy grande en relación al año pasado en donde hubo un PBI del 5.2, cae al 02". En el pronóstico inflacionario, comentó que "se equivocan" ya que tenemos un piso del 110% y 120% y ellos exponen que "va a rondar el 88".

"Esto es un error, porque en lo que va de abril ya tenemos un nivel de llegada de nuevas listas, empezando por el combustible que se ha sumado, las naftas al 4% a partir de este sábado 15 y todos los 15 hasta julio habrá un 4% de aumento mensual".

Sumado a esta crisis económica la política no está nada tranquila, ya que "Alberto Fernández aseguró que las calles van a estar regadas de sangre y muertos si gana la oposición", entonces no da confiabilidad a los mercados. "Por más que queramos desdramatizar todos los indicadores indican que vamos hacia una situación más grave que la de ahora"

"En función de cómo se reciba, mi sensación es que no se puede salir del actual modo de administración, de los cepos de manera drástica, porque no hay dólares, hay que recomponer reservas, entonces si hay que acordar un programa de estabilidad, un programa antiinflacionario que sea lo más racional posible y diría que con justicia en el reparto de cargas, porque no se puede vender que al día siguiente que cambie el gobierno la felicidad llega para todos", agregó.

El entrevistado, aseguró que la mejor manera de salir adelante sería un "gran acuerdo parlamentario" para que se puedan implementar las "reformas estructurales que permitan salir de esta lógica ingenua de creer que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro".

Finalmente, recomendó a los ciudadanos cómo combatir la inflación: “Estamos viviendo una situación inédita, en donde aún los que tienen trabajo se encuentran en muchos casos bajo la línea de pobreza. Mi consejo es tratar de comprar donde están los precios que están bajo control" y dejó entrever que si se puede deberíamos analizar los precios de las diferentes marcas y de los diferentes mayoristas para aprovechar las verdaderas ofertas.