El desplome de ventas en farmacias desnuda un drama social: se dejan de comprar medicamentos

En enero pasado, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas experimentaron una significativa disminución del 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior, según la medición a precios constantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A nivel intermensual desestacionalizado, se registró un descenso del 6,4%.

Pero dentro del promedio, hay un dato más que significativo que encendió las alarmas de distintos sectores: la escalada en los precios de los medicamentos, tuvo como contrapartida una contracción dramática de las ventas en farmacias.

Según la CAME, las farmacias vendieron casi la mitad que hace un año, ya que la contracción en ventas en ese rubro sensible de la economía fue del 45,8%. En el segundo lugar del desplome se ubica otro rubro muy sensible desde lo social: Alimentos y Bebidas cayó 37,1%.

“Un mes perdido”

En términos generales, los comercios consultados coinciden en que enero fue un mes perdido, según la CAME.

Principalmente debido a la incertidumbre económica y al pronunciado aumento de los precios, que no fue acompañado por un ajuste en los salarios. Para el consumidor promedio, todo resultó costoso, lo que llevó a una selección más cuidadosa de compras, priorizando las necesidades más urgentes para resguardar ingresos, analizan desde la Confederación. Sin embargo, queda una considerable demanda postergada, y se espera que parte de ella pueda recuperarse durante el mes de febrero.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la en Mediana Empresa (CAME), elaborado sobre la base de un relevamiento mensual entre 1.256 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 2 de febrero.