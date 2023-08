Si bien el Gobierno nacional busca recuperar el poder adquisitivo de los salarios a partir de la implementación de un bono de 60.000 pesos (a cuenta de futuros aumentos) para empleados públicos nacionales y trabajadores formales, algunos economistas evalúan la medida como "insuficiente". Esa línea de pensamiento fue desarrollada por la economista Elena Alonso en una entrevista realizada por el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

Ante esto, la asesora financiera sostuvo que “la iniciativa se vuelve insuficiente porque terminan presionando al sector productivo de las pequeñas y medias empresas para tener que realizar el desembolso”.

“Para mí no es una medida suficiente y la terminan pagando los privados, en la mayoría de los casos. En el caso de empleadas domésticas ($25.000 en dos veces), si bien se devuelve el 50% a los que facturan menos de 2 millones de pesos, el tema de los privados también hay un reconocimiento para la microempresa y para la pequeña, pero no para la mediana. Entonces, a las personas que no reciben este beneficio les termina pagando el privado, siempre con una presión al sector de las pymes, que son las que generan empleo y producción”, expresó Alonso.

-¿Qué se necesita para que las medidas generen un impacto positivo?

-Para que sean medidas que generen un impacto positivo hay que focalizarse en el sector productivo, porque las medidas son para ayudar a las personas a poder compensar esta disminución en los ingresos.

-¿Cómo pueden impactar estas medidas en el dólar?

-Estas medidas lo que hacen es inyectar más pesos en la economía. Por lo que habrá más pesos dando vuelta y generará más inflación, produciendo más presión sobre el tipo de cambio. Por eso, no son suficientes, ya que esto es como un 'hoy ayudo un poco', es un parche. Para adelante generará inflación y el poder adquisitivo seguirá disminuyendo debido a que la inflación es muy alta. Para septiembre se habla de una inflación del 12%.

-Sobre los dichos de la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, que estas medidas están enfocadas al consumo, ¿es real?

-Va al consumo que la persona no podía estar haciendo por el aumento de precios, pero no generará un aumento en las compras de la gente, sino que se había dejado de comprar unas cosas porque no le alcanzaba. En los jubilados, esta medida impacta porque es una ayuda que se vaya la mínima a 124 mil pesos, pero no es que con esto soluciono y la gente va a empezar a consumir más. Para mí esto es un arreglo que se viene dando por la situación económica, que venimos viviendo en una alta inflación. Uno va al supermercado o a cualquier lado a comprar y nos pasa a todos, no saber si algo está caro o barato.

-Se da este bono, pero además tiene sus consecuencias, que la gente que lo perciba no podrá comprar dólares, ¿esto sirve para cerrar el grifo de los dólares del Banco Central?

-Sí, claro, e incentivan a las exportaciones para que haya un ingreso más de dólares y también todas las medidas que se han venido tomando es para limitar el tema de las importaciones. Recordemos que hay muchísimas restricciones y por eso, están evitando la salida de dólares. A pesar del último desembolso del FMI que impactan en las reservas para que no sean negativas, nos provoca que haya menos respaldo del peso dando vuelta con el tipo de cambio, lo cual hace que haga sentir que el peso no tiene respaldo y entonces, empiezo a aumentar y una presión sobre el tipo de cambio. Como consecuencia, las reservas del Banco Central aumentan por dos cosas: los préstamos que reciben, que no es algo genuino porque los voy a tener que devolver en algún momento; y, por otro lado, la balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones.