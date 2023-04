El economista Nicolás Aroma analizó, en el programa Metaverso de Ciudadano.News, las negociaciones en marcha entre el Gobierno nacional con el FMI, el replanteo de metas y el panorama hacia el futuro.

“Estamos dentro de una nueva mini negociación con el FMI, otra de las tantas, porque se está discutiendo si se cumplió con la última meta del último trimestre del año anterior. Estas metas tienen que ver con temas fiscales, cambiarios, de reservas y macroeconómicos”, indicó el especialista.

“El FMI se caracteriza por imponer políticas macro económicas que termina condicionando la soberanía de los países para poder ejecutar sus propias políticas porque lo que intenta el fondo es cobrarse”, detalló Aroma, y aclaró: “Siempre hemos discutido el origen del préstamo con el FMI porque ahí está el principio del malestar”.

En ese sentido, el economista recordó el origen del préstamo con el FMI que hoy es un limitante definitivo sobre la política económica del Gobierno nacional: “El FMI hizo un prestamos político para financiarle la campaña del 2018 a Mauricio Macri, hizo todo tipo de concesiones incluso saltando sus propias cláusulas para hacer ese préstamo. El problema es que al momento de renegociar o de definir esas metas y Argentina cumplirlas, se pone muy puntilloso, entonces pone metas que son muy dificultosas, más aún en este contexto”.

Y afirmó: “Hoy, el acuerdo con el FMI, más tarde que temprano hay que resetearlo porque no hay forma de que cumpla esa meta de reserva”.

Sobre qué necesitaría Argentina del FMI, dijo Aroma: “Es necesario un cambio en las condiciones porque si no el acuerdo con el FMI va a entrar en letra muerta. Que suba el dólar para intentar llegar a la meta de reserva con una devaluación fuerte, es muy riesgosa porque con un 100% de inflación anualizado, una devaluación abrupta te puede llevar a un terreno desconocido y terminar mal, estamos hablando de una posible hiperinflación”.

Sobre qué pasaría si no se cumple el acuerdo con el FMI, Aroma indicó que “no cumplir implicaría entrar en default, entrar en un limbo con el FMI, Argentina está muy limitada en el mercado de crédito y solamente le quedan los créditos de organismos internacionales, BID, Banco Mundial, etcétera, pero son menores a lo que se tiene que financiar. Hay que agotar todas las instancias políticas para que esa negociación se pueda dar, creo que (Sergio) Massa es consciente de esa posición y va a intentar forzar un alivio, un relajamiento en las metas, porque si no no se va a poder continuar”.

Sobre si devaluar es una opción, como piden algunos sectores, detalló Aroma: “La brecha entre el dólar oficial y el blue, se produce porque hay una dificultad para acceder al tipo de cambio oficial, el mercado negro aparece y hay una brecha. Lo que está pasando ahora es que el tipo de cambio está atrasado, y muchos sectores reclaman, hoy se incentiva más a importar pero no a exportar y justamente lo que necesitas hoy es poder exportar más para acumular reservas. Entramos en un cuello de botella difícil de resolver. Si devalúas, la válvula de escape es el precio del dólar entonces podés mantener reservas. Pero el problema es que una devaluación brusca tiene un efecto muy complicado sobre la economía por cómo impacta en precios”.

En esa misma línea, explicó Aroma: “Se dice que el acuerdo con el FMI es inflacionario porque dice que hay que ir devaluando la moneda mes a mes más o menos en línea con la inflación. Si vos tenés un piso de devaluación del 5% o del 3% mensual, la inflación no te va a bajar”.