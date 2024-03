Economista explicó por qué las provincias se endeudan y culpan a la Nación

Tras el informe de la Fundación Libertad y Progreso (FLyP) que alertó sobre el total de la deuda pública provincial, que ascendió a $7,96 billones, equivalentes a US$ 22.750 millones. el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Aldo Abram, director ejecutivo de la consultora.

El economista explicó la causa del porqué las provincias están endeudadas. "Por ejemplo, en el caso de Neuquén, Chubut, Jujuy, algunas de estas provincias tienen capacidad como para tener algo de endeudamiento alto, fundamentalmente porque tienen algunos recursos como para poder pedir crédito barato, que son las regalías petroleras y de gas. Ya que contra de estas garantías se puede pedir recursos al sector privado y financiarse con un costo menor", describió Abram.

A su vez, desarrolló el caso de Jujuy. "Otras provincias que están muy endeudadas como es Jujuy y no tiene esos recursos para pedir plata. Por ende, toma financiamiento caro en el mercado, lo cual es un problema porque son provincias que no son ricas o toman recursos del Gobierno nacional con garantías en la coparticipación", manifestó.

"Cuando toman estos recursos, que también los toman en el sector privado, lamentablemente después pasa lo que sufrimos los economistas cuando vamos a una provincia que está teniendo problemas para pagar los salarios: lo primero que dicen es que el Gobierno no manda la coparticipación y la verdad es que eso es imposible", agregó.

Por ende, el economista apuntó que "no es el Gobierno que distribuye la coparticipación cada vez que se cobra un impuesto que es coparticipable, lo que sucede es que va a una cuenta de la AFIP. Para que salga el peso, tiene que salir cada peso que le corresponde a cada una de las provincias, al mismo tiempo que a una de las provincias que participan de la coparticipación", contó.

"Sucede es que en general muchas de estas provincias han tomado créditos con el sector privado o el Gobierno con garantía de coparticipación. Un ejemplo es cuando tomás un crédito que te debitan de tu cuenta, y lo primero que pasa cuando entra tu sueldo se descuenta el crédito y tenés la disponibilidad del resto, lo mismo pasa con las provincias", indicó.

Finalmente, Abram remarcó que "entra la plata y los impuestos coparticipables, pero como ya se los gastaron antes, por eso, tienen la deuda". Y finalizó: "No está la plata para pagar los sueldos, pero no es que no los mandó el Gobierno, fue porque ya los gobiernos se lo gastaron antes".