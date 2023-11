Desafíos económicos tras el balotaje: inflación, devaluación e incertidumbre

Luego de realizarse el balotaje en el que los argentinos eligieron a Javier Milei como nuevo presidente y sucesor de Alberto Fernández, los interrogantes se centran en el levantamiento de los controles de precios que afectarán a la mayoría de los productos y en qué medida esto podría desencadenar una hiperinflación.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Miguel Ponce, experto en Economía Real y Comercio Exterior, se refirió a la inflación: “Viene difícil porque diría que acá se dan una doble Nelson entre los efectos del manejo de la economía del Gobierno que se va y las medidas anunciadas por el que viene, que ya impactan en la economía real", manifestó.

Y amplió: "Todo anuncio tiene efecto en la economía real, los alquileres, Milei anunció la derogación de esa ley y estamos viendo la oferta de alquileres más baja de la historia. Agregale al problema de la vivienda, los dichos del presidente electo sobre lo que va a ocurrir con los créditos UVA, se están produciendo por el anuncio del parate de la obra pública, están echando a gente de las empresas constructoras y también hay una parálisis en la industria automotriz de tres o cuatro empresas que al no tener insumos paran su producción".

Por lo tanto, "los precios están en un proceso de fogonazo porque hay una expectativa devaluatoria muy grande, ya que el presidente electo ha anunciado la inflación del mercado cambiario con una devaluación, es inevitable".

A su vez, "los aumentos que se han dado en este nuevo dólar tarjeta que encarecen los servicios de internet, llevándolo casi a mil pesos, lo que antes estaba en menos de 600. El impacto que se está produciendo en las provincias, por esto que se ha dicho de frenar los aportes del tesoro nacional y sobre todo el peligro de suspender los envíos por coparticipación. Las dudas generadas por el propio presidente electo con relación al pago del medio aguinaldo. Esto ha originado que mucha gente que pensaban con ese medio aguinaldo pagar alquiler, hoteles en término del verano, ha frenado sus reservas transitorias", reconoció.

Ponce expresó que "tenemos medido que las primeras tres semanas de noviembre la inflación y ya está por arriba del 15%, por lo tanto, noviembre lo vamos a tener un récord en este marco de incertidumbre máxima. Una incertidumbre que se traslada a las fiestas, no hay precios relativos de nada. Si ven la declaración de la Federación Argentina de Supermercado y Autoservicios y de la Cámara de Supermercado donde hablan que las empresas fabricantes de alimentos les aplicaron aumentos monstruosos que superan el 50%, pero en el caso de los panificados están arriba del 100%".

El experto en Comercio Exterior indicó que "las empresas formadoras de precios lo que hacen es adelantarse a lo que viene, que es una devaluación a la que tenés que agregarle la unificación del mercado cambiario. Y si se dice que recién se va a poder eliminar el cepo cuando se resuelva la bola de leliq y esto origina que un día tengamos el nombre de un ministro y 24 horas después por ese problema tengamos otro, hay una sensación de incertidumbre muy grande".

Además, manifestó que "se agrava la situación, la incertidumbre a futuro, donde inclusive muchos fabricantes dejan de entregar porque no saben a qué valor van a reponer, se agrega el ingrediente de las complicaciones con nuestros mercados externos. China confirmó la suspensión del swap entonces separa el pago de insumos que vienen desde ahí, con lo cual esto es una muestra más de agregar a la incertidumbre".

Ante el panorama a futuro, Ponce dijo que "la paradoja es que no viene el presidente Joe Biden, pero si viene Donald Trump, no viene el presidente de Brasil, pero viene Jair Bolsonaro, o sea que en este momento con lo que conté de China estamos en conflicto con nuestros principales socios comerciales. Esto genera una incertidumbre a la que se le suma una incertidumbre política".

“Hoy la gran palabra es incertidumbre, que explica no solo los anuncios contradictorios que se vienen dando con relación a lo que la gente votó, sino además estos cambios que se producen en horas en una situación vertiginosa que hace que estemos pensando que no nos demos cuenta de que no pasó ni una semana de la elección. La situación de inflación que vamos a vivir en noviembre es inédita”, concluyó.