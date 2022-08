De cuánto estiman que será la inflación de julio

Este jueves el Indec dará a conocer los datos de la inflación. Consultoras privadas estiman que los números de julio serán de entre el 7% y el 8,5% mensual.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Salvador Di Stefano, economista, expresó: “Es un hombre muy optimista, Sergio Massa. Habrá que ver qué hace en el correr de los días, hasta hoy ha venido vendiendo reservas, las reservas están peleando el rango de los 37 mil millones de pesos, observo una economía que difícilmente pueda revertir lo que heredó de Guzmán y Batakis, tres cosas, déficit externo, déficit fiscal y un vacío imposible de llenar en las reservas del Banco Central que genera una alta inflación"

Por lo tanto: "Son las tres cosas que hereda, que tiene que revertir y veremos si tiene uña de guitarrero, vamos a darle tiempo”.

Al consultarle sobre los anuncios que realizó el flamante ministro de Economía, Di Stefano expresó: "No hay ninguna medida de cambio estructural lo que hemos escuchado hasta hoy, con lo cual diría que no estamos en condiciones de afirmar que las medidas que se tomaron dan lugar a un cambio estructural".

Y amplió: "Hasta ahora escuchamos hablar de la posibilidad de un SUAP que no llegó, la de un fondo soberano de Qatar que no está, la liquidación de 5 mil millones de dólares de los importadores que tampoco apareció, porque entonces las reservas estarían en un nivel más elevado, una segmentación tarifaria que tendrá que dar sus resultados en los próximos meses".

Con respecto a los 800 millones de dólares que vendió el Banco Central en lo que va de agosto, el economista analizó: "si se toma la fecha de que se fue Martín Guzmán hasta hoy, son más de 5.500 millones de dólares, entonces, no hemos visto una medida concreta que revierta el escenario anterior".

"Hay que darle tiempo a Sergio Massa, no es Superman, no va a revolver todo de un día para el otro, pero en la medida que no vea equipo, todo se demora. Una prueba de fuego la vamos a tener el jueves, que se conoce la inflación de julio y quiero ver qué medida toma él desde el Banco Central, quiero ver si el ministro es una paloma o un halcón".

“Si Massa sube tímidamente la tasa, creo que está adoptando un criterio paloma que no es de mi agrado, me gustaría que el día jueves la tasa de interés pase de 61 a 80% entonces, ahí empezamos a conversar, porque hoy tenés que detener la escalada de los dólares alternativos, por lo que se debe tener una tasa de interés que al ahorrista en pesos lo seduzca".

“Hoy, si tenés por delante una inflación del 100% anual para los próximos doce meses y te dan un crédito al 60% y por otro lado, tenés un galpón lleno de mercadería, qué hacés, ¿vendés la mercadería o tomás un crédito y esperás para vender la mercadería?, tomás un crédito y esperás para vender la mercadería porque el crédito a una tasa del 60% es un regalo de Dios. Eso no puede seguir en la economía, ¿se entiende?, para que eso no prosiga tenés que subir la tasa de interés, ahora, hay que ver si está dispuesto", explicó.

“El escenario que tiene Massa es un escenario de manta corta, si quiere controlar monetariamente al mercado tendrá que subir la tasa de interés. Habrá que ver si tiene lo que hay que tener para subir fuerte la tasa. Si el jueves sube del 61 al 66% estamos en la misma de siempre, el mercado le va a seguir apostando en contra", reconoció.

Anuncios con Fernanda Raverta

Con respecto a los anuncios que dará Sergio Massa junto a la titular de Anses, Fernanda Raverta, el economista manifestó: "El problema no está en dar un aumento a jubilados, el problema es que se la vuelven a sacar al sector privado con un anticipo de ganancias, entonces, estamos igual que cuando vinimos de España, anunciarán un bono y después le van a sacar plata al sector privado, plata que no genera incentivo a que los empresarios inviertan y seguimos estancados".

Pero lamentablemente "hoy el estado está quebrado y vivimos la misma historia de siempre, no se puede bajar ningún gasto, entonces, gastamos más de lo que ingresa, generamos malas señales para la inversión, cada vez tenemos menos empleo y entramos en un círculo vicioso que terminamos hipotecando la vida de nuestros hijos", reconoció.

“Entonces, algún día tenemos que decir basta, tratemos de organizarnos, ver cómo generamos trabajo, y si vos querés trabajar tiene que haber empresarios, y si no hay empresarios no hay generación de empleo, y si no hay generación de empleo no hay trabajo, es toda una cadena".

Para el economista, el segundo semestre "viene complicado porque vamos a tener alta inflación y a la gente en el salario perderá poder adquisitivo. La gente empezará a ver que las tasas de interés se van más para arriba y los créditos serán más inaccesibles, o sea, que si alguien que tiene que sacar un crédito o comprar con tarjeta, que lo haga de acá al jueves porque el viernes probablemente aumenten todas las tasas de financiamiento en las tarjetas, 3, 6, 12 y 18 cuotas", completó.