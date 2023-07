Tras la batería de medidas económicas que presentó el Ministerio de Economía para la pequeña y mediana empresa, que incluye cambios en el impuesto al cheque y facilidades crediticias para empresas exportadores, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) apoyó la gestión de Sergio Massa y celebró que “cualquier medida para alivio fiscal sirve para alentar a la inversión”.

Así lo manifestó su titular, Marcelo Fernández, en el programa de Metaverso, de Ciudadano News. “Cualquier alivio fiscal es muy importante para alentar a la inversión y a la generación de empleo. Por ejemplo, van a permitir usar 30% del impuesto al cheque que pagamos durante un mes”, expresó el presidente de CGERA.

Sobre las medidas

-¿Cuántas pymes se pueden beneficiar con estas medidas?

-Aproximadamente unas 350 mil empresas, que emplean casi 3 millones de trabajadores. Un número bastante importante, tal vez, no alcance a las medianas casi grandes. Algunas son grandes y alcanza casi al 50% del universo de las pequeñas y medianas, con lo cual es un número muy importante.

-Sergio Massa explicó que las pymes exportan 13.500 millones de dólares al año y esto hace traccionar una rueda muy importante dentro de la economía Argentina…

-Esa es otra alegría más. Hablamos de créditos subsidiados y hasta aportes no reembolsables para pymes que quieren exportar, alentando el comercio exterior. Sabemos las vicisitudes que viven las empresas en este momento con la inflación. Por otro lado, las grandes empresas, las proveedoras de materia prima, las monopólicas y las oligopólicas tienen más facilidad de adecuarse a tipos de corridas bancarias. Están actualizadas y cobran la materia prima al precio del día que lo entregan. Sin embargo, las pymes esto no pueden hacer y pierden rentabilidad. Entonces, toda ayuda, todo incentivo y será bienvenido.

-¿Qué opinan los empresarios ante todo esto?

-Nosotros tenemos casi 90 cámaras sectoriales y 24 federaciones provinciales, mi voz es la de ellos y, en realidad, lo que queremos es trabajo. Hoy estamos vendiendo, estamos con demanda y tenemos un mercado interno que está funcionando. ¿Podríamos estar mejor?, por supuesto, pero estamos trabajando. Porque estamos reclamando capacitar gente para mano de obra específica debido a que no la encontramos.

-¿Qué más están reclamando las pymes para mejorar nuestras exportaciones?

-Todos estos reclamos significan que tenés trabajo. Entre el 2015 y 2019, no queríamos capacitar a nadie, menos pensar en importar o apurarnos para importar porque no tenías trabajo y no sabías si ibas a seguir durando. Se perdieron 25 mil empresas. En un momento, donde tenemos inflación y un año electoral, las pymes tenemos trabajo y por eso hacemos los reclamos que hacemos, no es que estamos cerrando, diciendo que ´si no nos dan una mano, nos vamos´ o que 'necesitamos capital de trabajo para no cerrar´.

¿Qué les falta al sector?

-Nos están faltando algunas medidas, gestiones y cosas para seguir fabricando más. Entonces, esa es la buena noticia, por eso, estamos preocupados y ocupados trabajando junto al Gobierno nacional para que todo esto llegue y que la gente no vote en contra de sí mismo, para que no vote por bronca llevada por la situación económica y otros problemas. Porque termina auto flagelándose, votando en contra de un gobierno, cuando la otra propuesta no lo contiene y es totalmente ajena a lo que requieren sobre todo los empresarios pyme.

-Estas medidas muestran que hubo un diálogo entre las pymes y el Gobierno y han podido dar respuesta a algunos de sus pedidos…

-Sí, una de ella es ampliar el tema de la capacitación. Si queremos crecer no hay mano de obra en el mercado laboral, que conozca los oficios y sepa usar la tecnología que tenemos en las pymes. Necesitamos generar la conciencia de las grandes empresas. Hay que decirles alguna vez 'basta de ganar'. Cada vez que hacemos el esfuerzo desde el sector privado de recuperar el salario, me pregunto, ¿los sueldos están bajos o los precios están caros? Si no discutimos esto, siempre serán sueldos de pobreza para los trabajadores.

- ¿Qué mirada tiene para este año electoral y que muchos dicen que puede haber un cambio después del 13 de agosto?

-En Argentina vos no tenés un cambio de gobierno, tenés un cambio de sistema: un cambio político, de ideas, propuestas y es lo que tendríamos que plantearnos algún día. Sobre todo desde lo productivo y laboral. El empresario no invierte para un gobierno, invierte por 30/ 40 años porque un gobierno dura 4 años y armar una empresa cuesta entre 2 y 3 años: cerrarla te cuesta cinco minutos, porque le ponés un candado y te vas. Esto es lo que tenemos que eliminar en el tema del corto plazo y transmitiéndoselo a la política. Esta clase no va a poder cambiar porque son políticas de Estado y no se va a arriesgar a perder un electorado que sabe que si viene y cambio todo, ese electorado no lo va a votar. Nosotros terminamos eligiendo la cara de los candidatos o votamos a un candidato porque el otro no nos gustó. Pero nunca analizando sus propuestas, hacia dónde quieren ir porque a veces son claras, a veces nos mienten.