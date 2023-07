Exportadores que no liquiden divisas no accederán a dólares del Banco Central para importar

Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, advirtió en la noche del este martes que aquellos sectores exportadores que no liquiden en tiempo y forma sus divisas no accederán al Mercado Único de Cambios.

"Aquellos que exportan y no traen las divisas a la Argentina, pero a su vez importan y nos toman divisas desde el Banco Central, aquellos que tienen que liquidar y no liquidan, no van a recibir acceso al Mercado Único Libre de Cambios hasta que no estén al día con sus liquidaciones", afirmó.

En diálogo con el canal C5N, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó a aquellos que se abusan "frente a la decisión económica de tener competitividad cambiaria para sostener los niveles de producción. No puede pasar", agregó.

"Cuando le bajamos impuestos a las pymes, cuando mantenemos competitividad cambiaria, aún resignando reservas, lo hacemos en el marco de entender que la economía argentina no se tiene que parar", afirmó Massa, ya que, tanto la sequía como los efectos de la guerra y la pandemia "están pasando" y "lo que viene para la Argentina es mucho mejor".

En contraposición a la crítica de quienes se aprovechan del Estado, Massa valoró a aquellas empresas que generan trabajo y exportan.

Al respecto, destacó el paquete de medidas de alivio fiscal y financiamiento para pymes que anunció en Economía minutos antes de la entrevista. "Son premios y castigos. Una sociedad donde el que genera trabajo, exporta y genera valor para la Argentina tenga su premio, y el que se abusa tenga su castigo", indicó.

Massa anunció una batería de medidas económicas destinadas a aliviar la carga impositiva de pymes argentinas, con el objetivo de impulsar la actividad económica y favorecer la creación de empleo. Además, anunció aportes no reembolsables para impulsar exportaciones y créditos para el sector de la Economía del Conocimiento.