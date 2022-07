Crisis en la construcción: faltan materiales y no hay precios de referencia

Este miércoles, el dólar libre marcó un récord de $318, y la brecha entre esta modalidad de la moneda estadounidense y el mayorista superó el 145%. Esto provocó que los comercios empezaran a remarcar precios ante las dudas generalizadas, sumado a la falta de insumos en el área comercial.

Varios sectores de la economía detuvieron la actividad, y a esto no escapa el área de la construcción. Los corralones ya remarcan hasta con un 40% el precio de algunos productos, y los mayoristas se resisten a continuar con las ventas.

Según Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, "hay algunos productos que se están vendiendo con aumentos importantes de precios. Los corralones de materiales están vendiendo con subas de hasta 40%, a cualquier precio dependiendo del producto. Hay gente que compra y gente que no lo hace”.

El representante del sector indicó que la situación es toda una cadena: los comerciantes no tienen el material porque sus proveedores no lo entregan, o tal vez eligen quedarse con ese material en momentos de dudas, al no saber cuál es el precio de reposición.

"Los corralones no tienen precios de referencia, y las grandes fábricas o los mayoristas retacean las cotizaciones y las entregas. O faltan productos, o no se sabe el precio que vendrá. Por eso prefieren quedarse con el material, antes que entregarlo", indicó Weiss.

En tanto, el Gobierno nacional prepara una serie de medidas para los próximos días. Este jueves, la ministra Silvina Batakis encabeza una reunión con el gabinete económico, en la que se baraja la posibilidad de "un tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero" con el objetivo de que los dólares "ingresen al Banco Central" para fortalecer las reservas.