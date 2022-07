Preocupante caída de compras en almacenes: "Vienen con tarjeta de crédito a buscar comida"

Las compras en los almacenes cayeron de forma estrepitosa, por lo que Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires señaló que "las PYMES no aumentaron los precios" y apuntó la responsabilidad, a "las grandes corporaciones".

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, indicó: “A partir del 4 empezamos a notar cosas. El 80% de la mercadería que tenemos las compramos en mayoristas, porque las grandes empresas a nosotros no nos venden o no nos quieren vender", por lo tanto, "ese mismo día encontramos que todos los comestibles aumentaron un 10%, limpieza e higiene personal un 13%. Nos dijeron que no había papel higiénico, pero apareció con 35% más, el café también con un 35%, el azúcar apareció con un 20% más y ahora tenemos problemas de abastecimiento", reconoció.

Y amplió: "Hace pocas horas una empresa importante de chupetines y caramelos, que también tiene atún y mermeladas, nos avisó que iba a haber un 20%" y hace un rato, "nos llegó la lista nueva de la empresa más importante de pan lactal con un 10% que a su vez había aumentado un 10% hace diez días".

Por lo tanto," la situación es asfixiante para todos los consumidores. Es obvio que las ventas en el comercio de proximidad tengan que ocurrir, es parte de que estamos en estanflación, la mercadería aumenta, pero las ventas siguen cayendo", contó preocupado.

Al consultarle cómo se comporta el cliente, Savore manifestó: "Uno ve pasar a su cliente que es su vecino en la mañana temprano, al señor y señora con la mochila rumbo al trabajo. Lo vemos regresar a la noche, cuando cobran, evidentemente se quieren dar gustos, pero el comportamiento de la compra del 1 al 15 y del 15 a fin de mes, se nota que el dinero se termina".

Por lo tanto, "uno ve que la señora que trabaja, que hace magia para buscar dentro del comercio y encontrar las competencias sanas, el producto económico para cumplir con el almuerzo o cena familiar".

Antes de la pandemia, "solo el 20% manejábamos con el dinero virtual, hoy estamos casi en un 70% con ese formato", es más, "vemos que muchos vienen con tarjeta de crédito a comprar. Nosotros pensábamos que era para comprar vestimenta o calzado, pero hoy es para comida".

Savore reconoció que para la Federación, "el mes tiene 15 días, y cuando evaluamos con los colegas el faltante, uno de Santa Fe me dijo que faltan ventas, no productos. La venta se deprime. También es gente que trabaja y se merece un gusto, pero después la plata se acaba".

También, "muchos productos que eran de uso cotidiano que vemos en la televisión que cambiaron tanto valor que pasaron a ser Premium. Un pan lactal hace 10 días lo vendíamos a $600, después a $670 y ahora a $700. Con la yerba pasa lo mismo, la que viene en caja de 1/2 kilo, que es de buena calidad, hoy hay que venderla a más de $600 de modo que no está a la altura de cualquier bolsillo", expresó y reconoció que "así nos pasa con galletitas, fideos, atún. Esto duele porque es un cliente que va a trabajar todos los días".

Para cerrar, Savore recomendó a los consumidores ser "cuidadosos con la fecha de vencimiento de los productos, ya que muchas veces si están más económicos, es por qué el vencimiento es corto", por lo tanto, "tratamos de recorrer mayoristas y ver el producto en promoción y verificar que no tenga fecha de caducidad cerca".