Referentes del sector empresarial se manifestó en contra del pago de la suma fija de $60.000 (a pagar en dos cuotas) para los trabajadores privados, medida que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, este domingo.

En ese sentido, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), se expresó en el programa Metaverso de Ciudadano News y manifestó cómo impactará en el sector industrial la medida nacional.

“Todavía no salió la instrumentación, fue un anuncio de Massa el domingo, después estuvo circulando una especie de PowerPoint donde figuraban todas las medidas, pero nada oficial por ahora”, afirmó Macario.

Y explicó: “Básicamente, esto ha tenido gran resistencia en el ámbito empresario porque primero, institucionalmente, las discusiones salariales se tratan en las paritarias y ahí tienen una relación con las cuestiones técnicas y la situación económica de cada sector en particular”.

A su vez, el presidente de la UIC también se refirió a las contradicciones que surgen: “No contempla el tamaño de las empresas, puede ser que haya empresas más grandes que estén en condiciones de pagarlo, pero para las empresas chicas puede que sea muy complicado”, dijo, y continuó enumerando: “La Nación invita a gobiernos provinciales y municipales para que paguen el bono porque las provincias y municipios son autónomos, pareciera que son autónomos municipios y provincias y los privados no”.

“Creemos que no es injerencia del Gobierno nacional disponer de los fondos privados, habría que aplicar legalidades de la medida”, opinó Macario.

También reflexionó sobre cuál debería ser el accionar del gobierno: “Lo importante es que el Gobierno tome decisiones de tipo estructural que apunten a tratar de bajar los niveles de inflación, porque toda esta puja distributiva surge por esa situación y este no es el camino por más que pueda existir una muy buena voluntad de los gobernantes en pensar en una medida como esta”.

Según dijo Macario, el sector privado “está tratando de sobrevivir de la mejor manera en un contexto absolutamente complicado”.

No obstante, se mostró positivo: “El país tiene todo el potencial para poder desarrollarse, necesitamos que estemos más ordenados, tener gobiernos que no gasten más de lo que están en condiciones de recaudar y con niveles de presión impositiva razonables, que no ahoguen a las empresas. El sector privado demanda seguridad jurídica, institucionalidad, reglas de juego claras que se mantengan en el tiempo y en esas condiciones existen un montón de posibilidades para este país”.