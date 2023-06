Coremberg: “Proponemos libre circulación de monedas y que se puedan hacer contratos en dólares"

Ariel Coremberg, economista y asesor económico de la precandidata presidencial Patricia Bullrich (PRO), pasó por los micrófonos del programa Metaverso, de Ciudadano.News, y opinó sobre algunos temas políticos y económicos del país, entre ellos el rasgo bimonetario de la economía argentina.

“Libre circulación de moneda y que se puedan hacer contratos en dólares, lo cual no implica ni Convertibilidad ni dolarización, simplemente el acuerdo de las partes, no necesitás dólares en las reservas del Banco Central para avanzar. Mientras sea voluntario, no hay ningún problema, al contrario. En ese sentido, derogar la actual Ley de Alquileres debe ser el primer punto para que se pongan de acuerdo entre las partes”, dijo.

Y agregó: “Acá se dictan leyes que no sirven y que no se cumplen, el concepto es anomia. Supone cambiar la carta orgánica del Banco Central y después en el siguiente gobierno derogarla. Entonces, en esta irregularidad e inseguridad jurídica, esta es la oportunidad para no solo hacer cambios de coyuntura sino estructurales, lo que implica chequeo y balance de las cuentas del gasto público”.

En tanto, como asesor económico del equipo de Patricia Bullrich, opinó qué se debe hacer con la deuda que tiene el país. “La deuda pública no es ni mala ni buena, es completamente insostenible y la ha aumentado (Sergio) Massa irresponsablemente. La deuda del FMI es el 10% del total de la deuda pública”, explicó.

Y agregó: “El 65% de la deuda pública la tienen los argentinos, no solo por comprar un bono que luego se 'defaultea', sino por los bonos que tienen los bancos casi obligadamente a través de los depósitos de los argentinos y el sistema previsional, que hoy está en cero porque está lleno de bonos públicos”.

Reforma Laboral

Coremberg hizo referencia también a la idea de una reforma laboral en el país y consideró que “el principal bloqueo corporativo de la reforma laboral es por el lado de los empresarios”.

Al respecto, se explayó: “Argentina tiene la productividad del año 1950 y el PBI por persona de 1974, el porcentaje ponderador de la competencia de la economía argentina es cero, eso te tira abajo la productividad y la generación de empleo”.

Entonces, opinó que “hay que ir a un Estado donde la transición de la economía proteccionista, hacia una economía de más libre mercado, tiene que ser con la contrapartida que le exijas al empresario y le digas, 'yo te protejo, pero a cambio quiero metas de exportaciones y generación de empleo', no de planes sociales como exigen los gobernadores que han cambiado la demanda en la política nacional de generar empleo a planes sociales”.