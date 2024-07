Con el blanqueo el Gobierno busca repatriar fondos de personalidades

Mañana estará disponible para aquellos que deseen iniciarlo el aplicativo de la AFIP confirmó para acceder al régimen de regularización de activos, popularmente blanqueo, que se aprobara en el paquete fiscal, y estipula que los sujetos que tributaban en Argentina al 31/12/2023 y dejaron de hacerlo, vuelvan a hacerlo, retornando su domicilio fiscal y pagando sus impuestos en Argentina.

Según fuentes oficiales citados por Noticias Argentinas, "Hay casos notorios y personalidades públicas que cambiaron su residencia fiscal, queremos que vuelvan e incrementen la cantidad de contribuyentes. Que haya mayor base para una mejor recaudación", obviamente en referencia a empresarios e incluso personalidades del espectáculo que se radicaron en otros países, como Uruguay, descontentos con el kirchnerismo y sus políticas.

blanqueo-jpg.

"No queremos juntar pesos, ¿vieron los resultados fiscales?, no es lo que necesitamos en este momento. Queremos que vuelvan contribuyentes que se fueron por la presión fiscal sobre todo después del blanqueo del gobierno de Juntos por el Cambio" explicitaron, ya que en 2016 aparecieron muchos contribuyentes, con el blanqueo de Macri, pero luego se fueron aunque no hay números ni de personas ni de montos.

Uno de los puntos del Pacto de Mayo, que es la reforma tributaria, plantea definir un sistema tributario más fácil de definir y controlar, marcando nuevas reglas de juego más simple y claras. Con ello se obtendría una base imponible más grande y lograr una baja de la presión tributaria, es decir, más personas que paguen menos impuestos, y el resultado final sería el mismo en las arcas del Estado, pero mejor repartido entre los contribuyentes.

Por la importancia que le asignan a los contribuyentes que emigraron hace unos años, se dejó de lado la distinción de bienes en argentina y bienes en el exterior, y se bajó el costo de bienes personales para que puedan volver por un costo fiscal menor. "Vuelven con una escala igual de acá o afuera, reducción de escala de acá a 5 años, la estabilidad fiscal hasta 2038, entendemos que será atractivo para esos contribuyentes", explicaron desde Economía.