Bienestar sexual: las empresas y productos qué más se consumen en el país

Se conoce muy poco sobre la industria del sexo en Argentina. Hay pocos estudios, casi nulos, sobre su realidad económica, productiva y comercial. Sin embargo, los argentinos apuestan a la búsqueda del placer y consumen desde preservativos, juegues sexuales, hasta lencería erótica.

El mercado de los preservativos está capitalizado por dos empresas: Prime y Tulipán. Esta última es dirigida por la empresa Kopelco SA y fabrica más de 200 millones de preservativos por año, de los que exportan una buena cantidad. La marca se encarga de vender a mayoristas y puntos de venta.

En general, el mercado de preservativos viene en baja producto de que la gente está optando por no cuidarse. Al respecto, el director de Kopelco, Felipe Kopelowicks, manifestó en declaraciones a Ámbito, que “dentro de esa caída de mercado, nuestra participación está subiendo porque somos segunda marca”.

Sin embargo, la industria sufre las dificultades del sistema de los SIRAs y argumentó que para fabricar preservativos se necesitan de productos importados. Lo único que se paga en pesos, es la mano de obra. “La cartulina, el látex, la silicona y el aluminio de los envases son en dólares. Lo que es en pesos, es la mano de obra”, expresó.

Kopelowicks no se opone a una sustitución de importaciones, pero la calidad de los preservativos no sería lo mismo que con los materiales importados. “Estaría bajando la calidad del producto. Se puede reemplazar, pero sacrificando funcionalidad”, dijo.

Mercado de los juguetes sexuales

La marca Buttman Sexshop concentra el mercado de los juguetes sexuales, teniendo más de 10 mil productos en el mercado. La empresa abastece al 90% de los comercios del rubro.

Uno de los grandes desafíos de la empresa es sortear los problemas de la inflación para poder fijar sus precios y no padecer la caída en sus ventas. “El estar ajustando los precios con tanta frecuencia, genera un clima no deseable y al ver qué productos económicos ya no lo son. Por suerte, siempre implementamos descuentos y promociones para que no sean inaccesibles y seguir impulsando el bienestar sexual”, cerró el CEO de Buttman Argentina SA, Miguel Ángel Huarte.