Banco Central: las reservas cayeron hasta US$ 20.920 millones

El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dejó un nivel de reservas totales de US$ 20.920 millones, según el último informe de la máxima autoridad monetaria.

Esta cifra representa menos de la mitad de lo que tenía en enero cuando rondaba los US$ 44.000 millones y la sangría de divisas por más de US$ 20.000, fue impactada por la venta de dólares, el pago de deudas y la intervención en el mercado para controlar los dólares financieros, que llevaron a reservas negativas por US$ 12.000 millones.

En el mercado de cambios, Pesce recibió el dólar oficial cotizando a $58 y el blue en $63 y después de cuatro años el dólar oficial se devaluó un 700% y el blue un 1500% dejando una brecha cercana al 150%.

En diciembre de 2019, la tasa de interés estaba en el orden del 42%, para retomar el camino ascendente a medida de que la inflación recrudeció y en el último año, en tanto, se disparó a una tasa del 129% anual, récord en más de 30 años.

Las cifras que deja Pesce en el BCRA obligará al nuevo gobierno a un importante esfuerzo de acumulación en los próximos meses que permita estabilizar la macroeconomía.