El vocero presidencial, Manuel Adornis, anunció que para combatir el aumento indiscriminado de los precios se tomaron medidas que facilitan las importaciones de alimentos, bebidas, productos de limpieza y cuidado de la higiene personal, consistentes en la reducción de los plazos de pago a los proveedores del exterior.

Círculo Político ( (lunes a viernes, de 14 a 16 por 91.7 de CiudadanoNews) consultó al respecto con el economista Gabriel Caamaño de la la consultora Ledesma porque la medida parecía ser una apertura de las importaciones de los rubros señalados sin embargo el entrevistado aclaró: “Primero, las importaciones están abiertas, el gobierno anunció el nuevo sistema que se llama SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones) y la eliminación de las licencias no automáticas entonces, están abiertas".

“Lo que está hablando el gobierno que ya salió algún detalle, es de otra cosa que era el acceso a divisas por parte de los importadores para pagar esas importadores...

“Lo que está haciendo el gobierno es mejorar el plazo de pago, está bajando a 30 días y está reduciendo IVA y Ganancias a las importaciones de medicamentos y alimentos. Esto tiene más que ver con un tema de nivel de precio que con un tema de dinámica de los precios porque si no vamos a terminar diciendo que la inflación es un fenómenos impositivo o de regulación del comercio exterior y tiene que ver con el nivel del precio de los alimentos y determinados alimentos que son de provisión prácticamente importada, el mejor ejemplo, es la banana, que viene en su mayor parte importada y que esto sí debería impactar en el precio", explicó.

“En otros productos que hay producción local, que generalmente la producción local es más barata, si al productor local no le mejoran el precio de los insumos, no hay alguna medida para mejorar los plazos de pago de esos insumos importados o reducir algunos impuestos, difícil será que pueda vender más barato".

“Es una medida que, claramente el gobierno estará viendo que la inflación no baja tan rápido como pretendía entonces, está buscando ver qué puede hacer o qué señal puede dar para forzar la cosa en ese sentido, pero es una medida que tiene que ver más con nivel de precio que con dinámica de nivel de precio, siendo la inflación la dinámica de nivel de precios”.

Ante el interrogante de la influencia de la cotización de dólar en los precios, Caamaño explicó: "Tuvimos un sinceramiento cambiario en diciembre, porque el tipo de cambio estaba desdoblado en ese momento, de hecho, sigue desdoblado, y a medida que nos vamos alejando de ese sinceramiento cambiario, con un ajuste del tipo de cambio de exportación, todo lo que es exportable e importable, dado que tenemos un ancla cambiaria, un 2% mensual, va bajando y va con ese ritmo de 2% mensual"

El ministro Luis Caputo había reclamado que el comportamiento de los precios que se manifiesta en las promociones tergiversan las mediciones para determinara los índices inflacionarios, sobre eso el especialista apuntó:

"No es cierto que distorsionan la medición de los precios, los supermercados ni siquiera tienen el grueso, si es alimentos, no tienen ni lejos el grueso, es decir el canal de distribución de grandes partidos es del 30%, el grueso de eso son los comercios de cercanía, sobre todo alimentos y más frutas y verduras, carne, etc., y además, las promociones es para cosas empaquetadas, todo lo suelto no tiene eso de dos por uno, tres por dos, con lo cual ese porcentaje es todavía menor en la lista de precios".

“Una cosa es lo que se dice y otra la realidad, creo que el funcionario tiene necesidades políticas, tiene lo que dijo antes entonces tiene que ir acomodando lo que dijo o la realidad a lo que dijo para no quedar offside, y también busca ir llevando las expectativas, hay un combo de todo eso, pero con este tema de las promociones se habló al cuete digamos", agregó Caamaño.