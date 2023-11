Se complica el fraccionamiento de vinos por falta de insumos

En el país vaciado cada vez es más difícil mantener con normalidad el funcionamiento de muchos sectores. Las carencias son denunciadas desde actividades tan disímiles como la medicina y sus estudios, jaqueados por falta de material indispensable para las prácticas y diagnósticos, hasta la vitivinicultura, que se encuentra en situación delicada.

Concretamente, hay problemas en el fraccionamiento porque la cámara de proveedores de insumos a la industria advirtió que hay problemas de pago, y Sergio Villanueva, titular de la Unión Vitivinícola de Argentina, señaló: “Es compleja la situación porque responde a un faltante de dólares y una administración del tema de importaciones", tal cual sucede en miles de empresas a lo largo del país

En algo que parece el cuento de la buena pipa, el entrevistado destacó que afecta "no solo el pago de la autorización de esas importaciones, sino también del pago de la autorización de esos pagos por parte del Banco Central".

"Es decir se autoriza la importación pero no se autoriza el pago. En la práctica es lo mismo", definió en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news).

“El tema es la ausencia de dólares, la administración de esos dólares. Evidentemente el tema tan largo de las elecciones y de las cosas que van pasando cada vez que termina un período de elecciones, implica también un cuidado que hace el Banco Central de dólares ante una escasez", consideró el titular de la Unión, y "esto está haciendo un quiebre en la cadena de stock de muchas bodegas respecto de insumos, y en el caso de los proveedores de esos insumos, no saben qué hacer ya para pagarle a sus proveedores.

No es un problema que no tengan para pagarle, pasa que no los autorizan a pagar en dólares. Si no se les paga interrumpen el suministro de estos insumos, el crédito y los plazos no son indefinidos".

También explicó que, "por otro lado, hay un tema ahí de las bodegas más chicas que tienen menos stock de sus insumos, van a entrar en una problemática grave, caso del corcho, es bastante grave la entrega, eso se está empezando a complicar, se están buscando algunas alternativas de pagar vía exterior".

“En el caso del vidrio los stocks están bien. No hay problema de provisión de vidrio, pero hay muchos temas de etiquetas, de cápsulas, de insumos enológicos. Esperemos que esto se normalice una vez que esté determinando quien va a manejar el rumbo del país", estimó Villanueva.

Luego hizo un balance del daño que este tipo de imprevisión e improvisación hace a toda la industria, sobre todo arriesgando a perder mercados que tanto costó conquistar y mantener: “Si no le compran a Argentina le compran a otro.

El tema del pago de los servicios al exterior que tiene que ver con toda la fuerza comercial, el armado de estructuras comerciales, de presión comercial, se empieza a desarmar porque si no le pagas a tus comerciales o a las publicidades, a la parte de armado de venta se va produciendo un debilitamiento en un momento complejo del mercado mundial".

“El abastecimiento de las bodegas está, las bodegas cobran en pesos, el problema es toda la estructura, el prestigio de un país es muy complejo, muy difícil de explicar, muy difícil de explicar cuando se transfieren por la inflación costos, que a veces hay que transferirlos en dólares.

Es muy complejo para la imagen del país tener una situación de incertidumbre y ninguna respuesta", remarcó el presidente de la unión Vitivinícola Argentina, para luego informar que "desde la Coviar y desde la entidad hemos hablado con Matías Tombolini; esto es una cuestión permanente y han ido saliendo algunas cosas pero la presión nuestra ha estado permanentemente.

Pero llega un momento, cuando la respuesta es no, cuando la situación es un no, o esta semana no sale nada, la gente se pone inquieta porque ve que empieza a llegar al mínimo su stock de insumos, o bien las posibilidad de pagar cuentas en el exterior”.

