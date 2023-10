Qué pasó con las ventas por el Día de la Madre en Mendoza

Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 3,2% en comparación con el año anterior, con un ticket promedio de 20.529 pesos, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a la vez que resaltó al rubro indumentaria como el más elegido. “La situación económica por la dinámica de precios generó que los consumidores optaran por regalos más económicos. Este resultado no generó sorpresa ya que la mayoría de los comercios esperaban una jornada tranquila”, indicaron en el comunicado de la entidad.

En Mendoza, por otra parte, dan una versión más edulcorada de la situación. Adrian Alín, presidente de Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza), comentó: “Nosotros tenemos otra visión; somos socios de CAME, es un promedio que dan, nosotros queremos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. En realidad el sector que más vendió es indumentaria y marroquinería, que aumentó un 20% sus ventas, aumentó el 9, 10% el sector de zapatos, marroquinería”.

El dirigente, no obstante, reconoció que “hay rubros duros, que por falta de créditos o por la situación que queramos, que no pudieron acceder”, y citó entre ellos “mueblería, electrodomésticos, que son los rubros que han bajado realmente”.

En su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), agregó: “Previo a este tiempo, salimos con un alerta del sector de comercio de que los precios no se movían con el dólar blue, que es un dólar ilegal y financiero”, buscando tranquilizar un poco las aguas. “El comercio da 1.200.000 empleos, no sé si el sector financiero lo da, y entrar en una corrida cambiaria o en un cierre comercial, como nos proponían, no estábamos de acuerdo, por eso el comunicado que sacamos”, precisó.

“Siempre tenemos que mantener el optimismo, sino por ahí las estadísticas, los números no reflejan la realidad; la realidad es que el fin de semana hubo un viernes a full, el domingo se vio gente haciendo cola en restaurantes de calle Sarmiento, peatonal, cosa que no se veía desde hace tiempo; queremos darle un poco de optimismo porque si no entramos en pánico y en depresión económica y eso causa mucha desazón, falta de inversión y falta de empleo”, destacó Alín.

El panorama que describe marca diferencias con la estadística suministrada por CAME, y al respecto, el dirigente sectorial resaltó: “Nadie niega la situación complicada, solo reflejo que el comercio baja rentabilidad para poder sostener el empleo, porque vuelvo a insistir, el comercio es uno de los rubros que mayor empleo da".

Y marcar un poco de optimismo porque si no tendríamos que cerrar todos, porque cuando el desempleo sube la situación económica del país empeora. Eso no quita que todos queramos un acuerdo nacional, uno que busque el consenso con una moneda fuerte, así como tienen los chilenos, los brasileños. Creo que el gobierno que asuma va a tener que buscar un consenso para que los gobiernos venideros tengan una estabilidad económica y no sea una variable electoral”.

Al respecto, completó señalando: “Tenemos muchas expectativas, esto es histórico. Las expectativas están, siempre están en épocas de elecciones, por eso hay que solicitarle a los candidatos a presidente buscar un consenso con una estabilidad económica. Y creo que un solo presidente no lo va a poder hacer, va a tener que buscar el consenso de los demás y ese es el compromiso que hay que pedirle al sector político”.

Producción periodística Daniel Gallardo