¿Por qué subió la pobreza si la economía creció 5,2% en el 2022?

La pobreza en Argentina afectó al 39,2% de la población en el segundo semestre del 2022, según informó este jueves el INDEC. Esto representa un incremento respecto del 36,5% que se había relevado en el primer semestre de 2022.

Lo llamativo de estas cifras es que durante el año pasado la economía argentina se expandió un 5,2% tras el sólido 10,4% tras la debacle del 2020 por la pandemia. Pero además, el año pasado también hubo crecimiento de las cifras de empleo.

No obstante, la pobreza creció demostrando que no alcanza con generar empleo y promover el crecimiento de la economía si no hay una fuerte política de redistribución de la riqueza.

En ese sentido, “las canastas alimentarias crecieron mucho más que IPC. Esto haría pensar en el peor escenario, pero la evolución del empleo contuvo parcialmente los ingresos de los hogares”, indicó Leonardo Tornarolli, economista del CEDLAS-UNLP, previo a que se conociera el dato oficial en declaraciones periodísticas.

“Durante la última parte del año pasado, el nivel de empleo se incrementó 0,4 puntos porcentuales. El comportamiento por sectores fue heterogéneo: mientras ciertas ramas incorporaron trabajadores (como industria manufacturera o enseñanza), otras vinculadas al trabajo de baja calificación y bajos ingresos se retrajeron (como comercio o servicio doméstico)”, analizó el IPyPP en un reciente informe.

Dentro de los duros cuestionamientos que ha recibido y recibe el presidente Alberto Fernández de amplios sectores del Frente de Todos tienen que ver justamente con los buenos índices económicos relacionados a crecimiento de la economía y nivel de empleo, pero con una inflación alta que hace que haya cada vez más trabajadores pobres.

De ahí los reclamos de una política más agresiva de distribución del ingreso. Ayer, al conocerse el dato de pobreza, varios dirigentes parte del Frente de Todos insistieron con ayudas de suma fija para trabajadores formales pero también informales, entendiendo que la economía podría soportar estos refuerzos y bajar la pobreza, esa que, paradójicamente, sube en un contexto de ampliación de la economía.