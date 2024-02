El trigo dejaría mil millones de dólares al fisco

Pese a que no se repitió la sequía del año pasado, el clima no acompañó en la última parte y la campaña de trigo 2023/2024 sufrió una merma significativa en sus números, indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) en su informe de cierre, indicando un volumen de 15,1 millones de toneladas, lo que podría representar unos U$S 2.400 millones en exportaciones.

Si se compara con la campaña 2023, la cosecha creció un 23,8%, pero el nivel de producción estuvo bastante lejos de lo que se esperaba en un principio. Las estimaciones iniciales hablaban de la posibilidad de sembrar 6,3 millones de hectáreas y obtener un volumen de 18 millones de toneladas. Pero la falta de lluvias redujo esos valores a 5,9 millones de hectáreas sembradas, la superficie más baja de las últimas cinco campañas.

Las explicaciones se encuentran en la falta de humedad en los suelos, que dejaron afuera de la proyección inicial unas 400 mil hectáreas distribuidas en el Oeste de Buenos Aires, Norte de La Pampa, Núcleo Norte, Núcleo Sur y Sur de Córdoba. Aunque la situación fue más auspiciosa que la de 2022/23, la campaña finaliza 3,1 millones de toneladas por debajo de lo proyectado.

Se espera que el Producto Bruto Agrícola (PBA) del complejo triguero sea un 9% inferior para 2024, debido a una caída del 29% en el precio del cereal. Sí será mucho mayor el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones, y se enviarán al exterior alrededor 9,3 millones de toneladas durante esta campaña, lo que implicaría un salto en el volumen del 200% respecto a la anterior, cuando solo se exportaron 3,1 millones de toneladas por la histórica sequía.