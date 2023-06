El campo aceleró liquidaciones y el Dólar Soja III superó su objetivo: US$ 5.086 millones

El campo liquidó US$ 1.052 millones este último miércoles de mayo, con lo que el Dólar Soja III (o Programa de Incentivo Exportador, PIE, por su denominación formal) acumuló US$ 5.086millones, superando la meta que se había propuesto el Ministerio de Economía de US$ 5.000 millones para la soja.

Este miércoles, el BCRA compró US$ 451 millones, el récord diario en lo que va del 2023. De este modo, en el transcurso de mayo pudo adquirir un total de US$ 850 millones.

El Gobierno extendió hasta este viernes la cotización estímulo de $300 para la soja y sus derivados para compensar los dos feriados de la semana pasada. Sin embargo, el agro adelantó liquidaciones para este miércoles con ventas en T+1 y T+2, por lo que se esperan ventas menores para las próximas jornadas.

“Queda un residual” para los próximos días, confirmaron fuentes del sector al diario BAE. Para el resto de los productos, el PIE continúa hasta agosto con el tipo de cambio preferencia.

Con estas compras, el Banco Central no solo mejoró su posición, sino que además ganó poder de fuego cuando hasta ayer no se esperaba que se alcanzara la cota de los US$ 5.000 millones.

No obstante, las expectativas del Gobierno eran mayores: se esperaba que sumando la soja a otros productos primarios, el Dólar Soja III podría tener un rendimiento cercano a los US$ 7.000 millones.

Incluso en la jornada del martes la meta principal estaba a 20% de lograrse, de ahí la buena noticia respecto a la liquidación de última hora de los sectores más concentrados del complejo agroexportador argentino.