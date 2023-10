Economía regional en alerta ante la crisis cambiaria

La fuerte apreciación del dólar, en un contexto de escasez y agravado por una batalla política que parece haber perdido toda razón, marcan datos preocupantes para el presente, pero también auguran un futuro complicado, si se piensa que en pocos días arranca una transición entre este gobierno y el que resulte electo, y no parece que haya escenarios de diálogo y consenso necesarios para que esta sea ordenada.

Adolfo Trípodi, empresario textil y dirigente de cámaras empresarias en la provincia, se refirió a estos temas en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de12 a 14 por http://ciudadano.news), y señaló: “En primer lugar, los empresarios pymes participamos de todos estos avatares de la economía argentina".

"Nosotros somos activos partícipes en la Federación Económica de Mendoza y a nivel nacional nos referenciamos con CAME, e indudablemente esta circunstancia es desafortunada para todos, porque lejos de abogar por una transición ordenada, en un sistema democrático que estamos próximos a renovarse generan todas estas rispideces que generan intranquilidad en la gente".

Consultado sobre su sector en particular, remarcó: "Creo que la situación del empresario pyme de Mendoza es igual a la del resto del país. Todos estamos siendo víctimas de especuladores, que por obtener una ganancia de corto plazo favorecida por esto o por declaraciones desafortunadas de alguno de los candidatos, generan una incertidumbre que creo que no debe ser tal, porque como país tenemos la obligación de tomar conciencia de todo lo que tenemos y de lo que somos capaces de hacer, de pelear por conseguir esto", subrayando que "no podemos permitir que 20, 30 especuladores nos arrebaten la tranquilidad. Igualmente esto no obsta a que la situación es compleja".

El peor escenario

Una parte esencial de cualquier negocio y cualquier actividad empresaria es la previsibilidad, pues los planes son siempre a largo plazo a la hora de pensar la inversión. Todo lo opuesto parece ocurrir, y el empresario aseveró: “Saben que el principal enemigo de un negocio es la incertidumbre, porque con certidumbre y existiendo un negocio las inversiones aparecen".

Ampliando sobre el particular, agregó: "es necesario pensar, de acuerdo a mi criterio y lo que he dialogado con colegas, que la decisión de una inversión, lo que uno evalúa para tomar una decisión de inversión no es ni la ley laboral, evalúa si es negocio o no lo es, en función de eso invierte o no y después lo que necesita es cierta certidumbre respecto al futuro.

Eso es todo", entonces "creo que nosotros tenemos que recuperar la confianza en nosotros mismos como mendocinos y como argentinos, y apostar a que esto tiene que resolverse y se resolverá, porque hemos atravesado los que tenemos ciertos años en ejercicio de esta profesión empresaria, recordemos, hemos atravesado inflación, hiperinflación, recesión, tenemos capacidad como para sortear esta crisis, lo que hay que hacer es pedirle a la dirigencia política que morigere sus ambiciones y que transmitan un mensaje de tranquilidad que es lo que esperamos todos".

“Esta situación de incertidumbre lo que genera es el agosto para los especuladores, y entonces ese señor hace su agosto con la especulación, opera directamente en contra de un empresa que trabaja y que da empleo y que todos los días se levanta y genera riqueza para este país".

"Esto es lo que hay que evitar. En la medida que me da certidumbre respecto del futuro yo te daré confianza como para seguir invirtiendo y trabajando", sumó en el mismo sentido.

En cuanto a lo que esperan y lo que piden, concluyó Trípodi: “Creo que hay que distinguir plazo inmediato del plazo un poco más mediato y pos elección. Estoy convencido después de lo que he podido apreciar tras los debates, acá en Argentina todo el mundo sabe lo que hay que hacer, el problema es que de ese qué, lo importante ahora es el cómo.

"Todos sabemos que hay que ordenar la política, que hay que bajar el gasto público, que hay que incentivar inversión pero el problema es cómo y en este cómo yo insisto, hago un llamado a toda la clase política a que le preste la oreja al sector empresario pyme que es quien todos los días se levanta, abre las puertas y está al lado de su trabajador”.

Producción periodística Daniel Gallardo