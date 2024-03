Caputo destacó cambios realizados por dos cadenas de supermercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este miércoles que dos cadenas de supermercados aceptaron el pedido que les realizó y modificaron la modalidad de sus promociones. Ya no utilizan las tradicionales ofertas “2x1” o “3x2” y cambiaron por descuentos de entre 30% y 50%.

Este había sido uno de los reclamos del titular del Palacio de Hacienda en la reunión que mantuvo con supermercadistas.

Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X, donde publicó una imagen con las modificaciones que realizaron en sus ofertas, que incluyen rebajas en porcentajes directos y no atados a la cantidad.

Entre los artículos en promoción hay yerbas, galletitas, lácteos, pañales y bebidas alcohólicas, entre otros.

Reclamo y apertura de exportaciones

En el encuentro del lunes con representantes de Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día, Caputo planteó la hipótesis de que la modalidad de las promociones de los supermercados impide una mayor desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Así también lo sostuvo en su participación durante la conferencia en AmCham Summit 2024, el evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina junto con líderes empresariales.

“Hay una responsabilidad empresarial. No les estamos pidiendo una baja, sino que los precios reflejen en mayor o menor medida el valor al que venden. Si hay 2x1 o el 80% llevando la segunda unidad, es porque la primera unidad se puede vender a un precio razonable”, evaluó y completó: “Ellos dicen ‘mejor hago una promoción’ y eso es normal, pero tiene consecuencias, ya que después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona”.

Además, tras la reunión con supermercadistas y con el objetivo de frenar la inflación, que en febrero fue de 13,2%, el Gobierno además anunció la apertura total de importaciones de alimentos y otros productos de la canasta básica. La medida también incluye medicamentos.

Entre los principales productos beneficiados figuran banana, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, champús y pañales, entre otros.