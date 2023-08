Un informe del Index remarcó que el trabajo no registrado suma un total de 5.330.750 personas. Esto representa el 32% del total de 16.242.707 empleados, de los cuales 10.911.957 se encuentran en relación de dependencia. De esta manera, tres de cada diez trabajadores están ‘en negro’, sin obra social ni aportes jubilatorios.

Al mismo tiempo, existen 5.612.703 de trabajadores independientes. En su mayoría son monotributistas aunque con dependencia encubierta.

De esta manera, el total de empleo es de 21.855.410. Los trabajadores registrados representan casi el 50%, mientras que el no registrado el 24% y el no asalariado el 25%.

El sector privado recibe 18.188.000 trabajadores, lo que representa un aumento respecto al año anterior de 1.178.000 personas. En ese marco, 7.244.905 están registrados y 5.330.750 no lo están.

Del total de trabajadores, 12.365.814 son varones y 9.489.596 mujeres. De los primeros, 5.951.762 están registrados, 2.791.358 no lo están y 3.622.694 se consideran no asalariados. En el sector femenino, 4.960.195 está registrado, 2.539.392 se encuentra no registrado y 1.990.009 son asalariados.

Por último, el informe concluye que la remuneración media por puesto y por hora trabajada es mayor en los varones en las dos categorías ocupacionales y que la brecha de género en la remuneración promedio por hora trabajada es 9,1 en los asalariados registrados y 15,3 en los asalariados no registrados.