Alquilar un monoambiente cuesta $207.000

En los últimos doce meses, los contratos de alquiler acumularon una suba del 206,7%. La cifra supera a los indicadores de la inflación y al ajuste por Índice para Contratos de Locación (ICL). En este marco, un estudio privado reveló que el alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires sale $207.017 por mes y para un departamento de dos ambientes alcanza los $255.685.

A su vez, una unidad de tres ambientes y de 70 m2 se alquila por 343.227 pesos por mes. Por lo cual, el barrio más caro de CABA es Palermo con un precio promedio de $ 350.735. Le siguen Belgrano y Nuñez con $343.994 y $341.255.

Por otra parte, hay precios más accesibles y se encuentran en la zona de Chacarita a $288.237, Parque Chacabuco a $280.171 y Villa Pueyrredón a $254.959. Entre los barrios más económicos, se destaca la zona de Barracas a $176.576, Floresta a $218.736 y Constitución $219.310.

Mercado inmobiliario

En los avisos publicados, los valores registran un incremento mensual, subiendo un 0,1% en octubre. A partir de julio de 2023, se registró un cambio de tendencia y acumuló un 0,7%. Aunque en lo que va del año, los precios descendieron un 1,3%.

Un monoambiente sale US$ 94.810 y un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$ 113.953. Asimismo, el valor de un departamento de tres ambientes es de US$ 158.908 dólares. En septiembre de 2023, el volumen de escrituras en CABA fue un 25% superior al 2022. Pero no llega a los volúmenes registrados en 2018.