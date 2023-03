Ahora al hacer la reprueba del cilindro del GNC hay que cambiar la válvula

A partir de ahora, los usuarios de vehículos a GNC deberán cumplir con un nuevo requisito. La resolución 375/22 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), aprobada en septiembre, establece que quienes deban realizar la prueba hidráulica obligatoria que hay que hacer cada 5 años, a partir de la fecha de fabricación del tubo, tendrán que reemplazar la válvula original por otra denominada válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente.

La nueva válvula debe cambiarse por una cuestión de seguridad, según los entendidos en este tipo de combustible. El precio de la válvula es de unos 35.000 pesos, que deberán sumarse al costo actual de la reprueba del cilindro, de unos 10.000 pesos hoy en día. Mientras que la oblea anual cuesta unos 5.000 pesos.

Según detalló Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, al Diario de San Rafael, “se determinó que la válvula anterior que tenía el cilindro no cumplía con el tema de que abriera por temperatura, sólo lo hacía por presión. Hubo dos o tres coches que se incendiaron, aunque no por el gas. Sucede que esos incendios si no se apagan muy rápido generan muchísima temperatura, ésta deteriora la estructura del tanque y se producen explosiones que obviamente generan daños colaterales”.

Y agregó. “La nueva válvula se abre por temperatura antes de que se deteriore la estructura del cilindro y elimina el gas. Los equipos nuevos ya están provistos con esa válvula. El resto del parque tardará algo menos de cinco años en renovarla ya que no hay que hacerlo obligatoriamente ahora, sino en el momento en que cumpla la fecha de la prueba del cilindro”.