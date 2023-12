Achetoni sobre las retenciones al campo: "Muchas producciones estarán muy justas"

Luego de la reunión entre los representantes del gobierno de Javier Milei conas entidades de la Mesa de Enlace, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue entrevistado por Metaverso, programa de Ciudadano.News, y apuntó: “Tuvimos una reunión donde nos volvieron a transmitir la intención de aumentar el 15% las retenciones, también para la soja. Nosotros explicamos por qué no se debe implementar y quedamos en analizarlo en mesa técnica".

-¿Qué problema traerá implementar el 15% en retenciones?

-Hay muchas producciones de economías regionales, sectores tamberos que tienen un alto componente de mercado interno que estará alicaído porque no hay capacidad de consumo. No creemos que vayan a convalidar los precios que sí nos está convalidando el dólar de importación en cuanto a los insumos. Por lo cual, muchas producciones estarán muy justas o en rentabilidad negativa.

-Se anunció primero que se llevaba el dólar oficial a $800 con la intención de promover las importaciones y liquidación de dólares...

-Claro, hay una mejor competitiva de 20,21% con el nuevo dólar oficial, pero se diluye en tener ese 15% de retenciones y va a tener un rollover todos los meses. Con lo cual irá a una apreciación que irá diluyendo en esa mejora competitiva y cuando queramos acordar superará las retenciones a la mejora competitiva.

-¿Qué les dijeron en las reuniones este gobierno, esgrimieron las necesidades de caja o cuáles fueron los argumentos para mantener esta presión impositiva?

-Sí, la necesidad de recaudación y algunas situaciones que han anunciado tanto para jubilados como para asignación universal de mejoras o esfuerzo. Esas medidas le generan al Gobierno la necesidad de tener una recaudación extra que no tenían contemplada, pero que lamentablemente siempre se busca, como se dice en la jerga, lonja del mismo cuero y el cuero del productor ya no da para más.

-El incremento del 15% en las retenciones, ¿se refleja en los precios del producto final?

- No, el mercado interno no está asociado al mercado internacional, pero las retenciones, por ejemplo, actúan como reguladoras de techo interno, o sea, le pone un techo al precio internacional de lo que se exporta y eso hace de que pueda repercutir en el precio interno. Aunque, no hace falta que le ponen ningún tope o techo porque no habrá convalidación de precio de parte del consumo y la gente no va a tener con qué consumir.

-¿De esta manera el Gobierno intenta recaudar y a la vez, controlar el precio de los alimentos pero sin tener que negociar con las empresas alimenticias?

-Sí, no lo miran tanto por la regulación del precio final, sino por la necesidad de tener un colchón de dólares que no los tienen. Sin embargo, lamentablemente siempre buscan sacarlo de nuestro sector.

-¿Cómo incide todo esto en, por ejemplo, las exportaciones de vino?

-Nosotros ahí entramos con los mostos, los vinos, los mostos de fruta, las ciruelas disecadas, durazno, damasco, todo lo que sea industrializado y ahí cambia la ecuación porque se paga retenciones sobre el producto final, que lleva packaging, botella, etiqueta y todo ese combo lo termina pagando el sector primario. Por eso, hace menos competitivo al productor, con lo cual el productor aguantará hasta donde pueda y después abandona las fincas, nos quedamos sin alimento ni para los argentinos ni para exportar.

-¿Qué viene ahora luego de esa reunión con el Gobierno?

-Logramos que se abra una instancia de encuentros de mesas técnicas para junto con los técnicos del gobierno y de las entidades poder trabajar producto por producto. Con el fin de justificar la necesidad de que no haya incrementos o imposición de retenciones y después nos queda. Si esto avanza igual, la instancia en el Congreso, donde los legisladores tendrán que escuchar nuestras propuestas y explicaciones y de ahí dependerá si aprueban o no una imposición de retenciones.