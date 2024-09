Y un día el gran Lucho Suárez le dijo adiós a su gran amor Celeste

Y Lucho dijo adiós. Ya no habrá ingreso a la cancha con la adorable número 9 en su espalda. Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay. El histórico goleador anunció este lunes en conferencia de prensa que el viernes jugará su último partido con la Celeste ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde el Estadio Centenario, donde disputará su último encuentro con el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, el delantero del Inter Miami reveló: "El día viernes será mi último partido con la Selección de mi país".

Visiblemente emocionado, el Pistolero expresó: "Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado. Tengo mis razones, no hay nadie que no tome la decisión que no sea yo mismo junto a mi familia. Es muy difícil, pero es el momento".

El retiro de Lucho en frases

• "No tengo nada malo que haya vivido con la Selección de mi país, sí momentos complicados. No es hora de analizar eso, la gente sabe el esfuerzo que hice para venir. Hay que quedarse con todo lo lindo que viví, una carrera de más de 17 años. Me voy con todo el cariño de la gente y de mis compañeros, que ninguno pueda hablar mal de uno".

• "Creo que no hay mejor orgullo para uno mismo que saber cuándo es el momento indicado. Estoy con la tranquilidad de que me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, cuando hay jugadores con grandísima proyección. Al próximo Mundial es difícil que llegue, prefiero retirarme yo a que me dejen de llamar o que me retiren las lesiones".

• "No fue fácil la decisión, pero hasta el último partido me entregué al máximo y por eso quise que sea ahora".

• "Yo le comuniqué al entrenador que no viajaré a Venezuela".

• "Para la familia no es fácil: en 2022 era lo último y me quedó la sensación de la foto con mis hijos llorando, no me gustó. Por eso demostré que podía seguir demostrando y me había puesto el objetivo de la Copa América. Podría haberme ido ahí, pero analicé las situaciones y el entrenador me hizo saber que contaba conmigo, por eso pensé en hacerlo con mi gente en el estadio y que mis hijos vivan esa experiencia".

😞 "𝐒𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧"



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

• "Intentaron convencerme, el Loco (Bielsa) me preguntó por qué y le dije que lo llamaba para confirmarle, no para que me convenza".

• "No me retiro del fútbol profesional, estoy muy contento donde estoy. No sé qué haré en el futuro, pero entrenador no voy a ser, no quiero. Sí quiero estar vinculado con el fútbol, tengo un equipo para hacer crecer la infraestructura para los chicos".

• "Al Maestro Tabárez fue a uno de los primeros que se lo comuniqué y le hice saber que el 90% de mi carrera en la Selección es de él. Me ayudó mucho en la parte humana. Él me entendió, aunque era difícil de que aceptara eso, pero le di mis razones y me entendió".

• "Hoy les pedí a mis hijos que no estuvieran porque no quería hacerlos pasar por este momento, estarán el viernes y quiero que vivan esa fiesta".

• "Hace días que no hablo con Darwin, es uno de los que no se lo comuniqué. Hablé con los chicos que están convocados y traté de avisarle personalmente a todos. Algunos me pidieron que la estirara un poco más, pero es una decisión tomada que no tiene marcha atrás".

• "Un día me levanté y pensé que era algo que yo quería cerrar. El corazón me pidió cerrarlo de la manera que quiero, creo que me gané el derecho a poder decidirlo".

Lucho jugará el viernes su último encuentro con la Celeste.

• "Estoy recibiendo muchísimo cariño últimamente y eso me enorgullece. Viví capítulos increíble con la Selección, como la noche de cuatro goles acá contra Chile o los goles en los Mundiales. Tuve la suerte de ganar muchos títulos, pero la Copa América (2011) no la cambio por nada, fue un momento único en mi carrera".

• "Todo lo vivido en la Selección fue espectacular. Yo estoy acá gracias al Maestro y la generación del 2010 que me enseñó un montón de cosas, por ejemplo cómo representar a Uruguay".

• "El viernes espero que sea algo inolvidable para mí, para mi familia y para la gente. Espero una linda fiesta y que gane Uruguay, es un partido que hay que tomarse en serio y jugaré ese partido como si fuera el primero que jugué".

• "Mi mujer me dijo: 'Llegaste siendo un niño y te vas siendo una leyenda'. Soñaba jugar en la Selección con la 10 de Francescoli, no quería ser como él ni superarlo porque es un tipo que ganó tres Copa América, pero sí quería marcar mi nombre y tener algo importante, que lo logré. Jugar cuatro Mundiales no es nada fácil y más para Uruguay. Irme así, con tantos goles, amarguras y alegrías, no me lo va a quitar nadie".