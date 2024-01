Victor Blanco ve imposible que Racing sea una SAD

El presidente de Racing Club, Victor Blanco habló largamente con el canal de cable TyC Sports. Fue en el marco de la presentación de los refuerzos de la Academia para la presente temporada.

Blanco se refirió a dos posibles refuerzos: reconoció que están "cerca" de cerrar la incorporación de Agustín García Basso (defensor e Independiente del Valle) y que también están hablando con Argentinos Juniors por el pase de Marco Di Césare: "Estamos hablando. No hay deudas, sino compromisos, pero no vencidos. Estamos negociando. Es una de las posibilidades".

Contó que Martín Ojeda está a un paso de marcharse a la MLS: "Está acordado. Falta lo más importante, toda la papelería. Esperemos que no se trabe nada. Seguramente va a ser jugador del New York City". La Academia se quedará con el 10 % del pase.

Víctor Blanco ponderó a Juan Fernando Quintero. "Juanfer es un jugador distinto. Hace tiempo Racing no tiene una figura como Juanfer. Para mí es la figura del fútbol argentino. Es un orgullo tenerlo. El compromiso con la institución es maravilloso. Es su casa. Se siente muy cómodo", manifestó-

Zuculini: “Hubo cuestiones que no vienen al caso”

Los futbolistas Bruno Zuculini, Adrián Martínez, Santiago Solari, Facundo Cambeses, Maximiliano Salas y Santiago Sosa fueron presentados como nuevos jugadores de Racing de cara a la próxima temporada, que iniciará el 25 de enero con la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En diálogo con el canal de cable TyC Sports, Zuculini expuso su felicidad por su regreso a la Academia, donde ya había jugado entre 2010 y 2014: "Contento, poniéndome a la altura de compañeros que vienen jugando hace mucho, disfrutando también. Estoy donde quiero estar. Lo estoy disfrutando mucho. Me gusta ver que Racing crece. Después, va a depender de cada fin de semana, de que Racing compita y gane".

Sobre su etapa en River manifestó: "Fueron años muchos años, que vivimos momentos muy lindos. El último año no pude competir, no estuve a la altura de mis compañeros porque estuve la mayor parte del año afuera. En diciembre me agarró un problema, estuve de mal humor o bajón. No llegué a poder despedirme pero traté de hacerlo con respeto, con el cariño que me brindaban a las salidas de la práctica".

"El equipo salió campeón a fin de año, compitió. Después hubo muchas cuestiones que no vienen al caso, no tengo por qué decir lo que pasó, no me corresponde. Pero el equipo estuvo presente, salió campeón dos veces. Me quedo con esos recuerdos, de haber festejado con mis compañeros esos títulos, el cariño que me ha brindado toda la gente del club. Después, no soy quién para decir lo que pasó. No me corresponde. Me quedo con lo lindo vivido".