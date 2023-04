Un nene de 12 años vendió sus botines para donarlos a la colecta de Independiente

La crisis financiera que vive Independiente de Avellaneda y por la que debe más de 20 millones de dólares y que generó que el influencer Santiago Maratea organizara una campaña para recaudar fondos con la finalidad de salvar a la institución. El amor por los colores es muy fuerte, que un nene de 12 años vendió sus botines para colaborar.

Pedro Norry, es un nene de Tucumán, tocó el corazón no solo de los hinchas de Independiente, sino de los amantes del deporte en general al vender sus flamantes botines de fútbol para contribuir a la campaña de recaudación de fondos.

"Fue una picardía y un gesto de amor que nunca esperé. Él no sabe que el club fue saqueado, robado y puesto de rodillas. Pero ahora es el momento de que los hinchas den un paso al frente", explicó José. Gabriel Norry, el padre del niño que transfirió el dinero de la venta de los botines.

Según su papá, el niño logró recaudar $5.000 de la venta, y el dinero lo destinó íntegramente a la campaña del Rojo, que ya superó los 500 millones de pesos.

“Después de terminar la escuela, fue al parque y le vendió los botines a un amigo. Me di cuenta cuando entré a su habitación y vi mucho dinero en su mesita de luz. Fue entonces cuando me contó todo. Pensé que era una broma. Me dijo que no podía dejar al Rojo en banda”, dijo.

En tanto, Pedro se volvió viral en las redes sociales a través de un audio en el que explicó por qué su accionar fue inédito en esta movilización de hinchas del 'Rey de Copas'. "Independiente es un club gigante, está en mi corazón. Lo amo. Ojalá estos $5.000 ayuden. Es un sentimiento", dijo en el audio publicado por el periodista Lucas Scagliola.

El joven hincha del club de Avellaneda juega como lateral izquierdo en el Sportivo Guzmán, y aunque sabía que a partir de ese momento tendría que entrenar con zapatillas, no dudó ni un segundo en contribuir a salvar a su amado club.

"Lo hice porque amo a Independiente. Sueño con jugar en el Rojo y visitar el estadio. Aunque ya no está en el club, mi ídolo es Tagliafico", dijo Pedro.

Según publicó Noticias Argentinas, un grupo de simpatizantes le regalará un par de botines nuevos y el club lo invitó a visitar el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y le ofreció una prueba para intentar integran las divisiones juveniles de la institución.