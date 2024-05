La alegría no fue completa: tras ser número 1, Zeballos se lesionó

Horacio Zeballos y Marcel Granollers hicieron historia al convertirse en la primera pareja argentina-española en llegar al puesto número 1 del ranking ATP en dobles. Sin embargo, la alegría se vio empañada por una lesión que obligó a Zeballos a retirarse del Masters 1000 de Madrid.

La dupla alcanzó la semifinal del torneo tras vencer a Jan Zielinski y Hugo Nys en un emocionante partido, pero Zeballos sufrió una lesión que lo dejó fuera de competencia antes del crucial enfrentamiento contra Ariel Behar y Adam Pavlasek.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Zeballos explicó la situación: "Lamentablemente me voy a tener que bajar. Estaba saliendo del médico y me dieron las imágenes. En un punto me estiré todo lo que pude y sí, me lastimé la pierna. No llega a ser un desgarro, pero sí es una distensión importante. Lamentablemente no me va a permitir jugar. Habrá que cuidarse bien para llegar a los próximos torneos que también son importantes".

A pesar de la desafortunada lesión, la posición en el ranking no corre peligro: Zeballos y Granollers serán oficialmente los número 1 del mundo a partir del próximo lunes.

Tras conocer la noticia, Zeballos compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su gratitud hacia todos los que lo acompañaron en su carrera y reflexionó sobre el camino recorrido hasta alcanzar este logro tan significativo.