Tupungato inauguró una nueva cancha de hockey, la mejor de Mendoza

En un emotivo acto, Tupungato celebró la inauguración de su nueva cancha de hockey de césped sintético, considerada la mejor de la provincia de Mendoza.

La obra representa un sueño cumplido para la comunidad local y es fruto del esfuerzo conjunto de apasionados deportistas y el respaldo del Municipio y el Gobierno provincial.

El proyecto, que abarcó cuatro años de trabajo intenso, se destaca por su calidad y tecnología, convirtiéndose en un referente para la región. La cancha reglamentaria, ubicada en el loteo TISA, cuenta con 5.782 metros cuadrados de césped sintético de alta gama, garantizando un juego de calidad y cuidando la salud de los jugadores.

Durante la ceremonia de inauguración, encabezada por el Intendente Gustavo Soto y el Subsecretario de Deportes de la Provincia, Federico Chiapetta, se destacó el apoyo y la participación activa de la comunidad en la concreción de este proyecto.

"No es solo una nueva cancha, lo decía recién, es la mejor cancha de la provincia, porque es de la mejor calidad que existe en este tipo de sintético y yo le decía a Gustavo Soto, la verdad que el esfuerzo valió la pena en un contexto económico adverso porque esto está dolarizado, bien lo explicó el Intendente, hoy nada tiene precio, pero bueno, entiendo que esto lo van a valorar los vecinos de Tupungato a corto plazo como están ya viendo esto que es impresionante porque es la mejor calidad de cancha que hay en el país y eso es una señal importante que ha dado el Intendente, significa que no es invertir por invertir, sino que está invirtiendo a futuro porque esto tiene mejor calidad de juego, impacta favorablemente en todo, por lo tanto no es solamente inclusión que por supuesto es importantísimo, es el primer objetivo que vengan más chicos y chicas a una cancha espectacular ,sino que también va a impactar positivamente en el juego porque al tener esta calidad de cancha indefectiblemente con tantos chicos y chicas van a tener mejores deportistas en Tupungato, así que por todos lados es un momento para festejar y una oportunidad también" expresó Chiapetta.

La infraestructura incluye modernos vestuarios y sanitarios distribuidos en módulos, adaptados para brindar mayor confort a los jugadores y espectadores. Además, el sistema lumínico, con seis columnas de iluminación, permite realizar torneos nocturnos de nivel nacional e internacional.

Con esta nueva cancha, Tupungato fortalece su compromiso con la promoción del deporte y ofrece a la comunidad un espacio de calidad para la práctica del hockey, impulsando el desarrollo y la recreación en la región. La obra se completará próximamente con la construcción de gradas, consolidando este espacio como un centro deportivo integral.