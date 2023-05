Tevez defendió a Almirón, aunque sueña con ser DT de Boca

Carlos Tevez brindó una entrevista en las últimas horas, donde defendió el planteo del entrenador de Boca, Jorge Almirón, en la cancha de River. Opinó sobre el arbitraje del domingo y hasta confesó que sueña con dirigir al Xeneize algún día.

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno. No estoy en los zapatos de Almirón para hablar de la postura que eligió. Una vez entré desde el micro hasta el vestuario con cara de culo, que no jugábamos. Fue para todos el más chocante, hasta con el hincha de Boca. Yo no creo este partido haya sido igual al de Alfaro, porque jugó (Luis) Vázquez y (Sebastián) Villa. En el segundo tiempo pensé que entraba (Marcelo) Weigandt e iba a lastimar más con (Luis) Advíncula", declaró Tevez en diálogo con TyC Sports.

Respecto al polémico penal cobrado por Herrera, Carlitos deslizó: "Soy el menos indicado en decir si fue penal o no. El hincha de Boca te va a decir que no y el de River que sí. Si te toca perder con una injusticia, bancatela. Y sí, vas a tirar la bronca. Obvio que me hubiese calentado si me lo cobraban a mí".

Y continuó: "Es muy difícil dirigir en el futbol argentino porque están todo el tiempo en el centro de atención. La culpa la tenemos entre todos, más los árbitros que tienen que salir del foco de atención, porque el foco son los jugadores. El VAR es interpretación".

Volviendo al presente Xeneize, el ídolo defendió al entrenador y pidió refuerzos: "Boca necesita sí o sí comprar jugadores. Lo decidirá Almirón. Está haciendo las cosas bien, Boca está mostrando cosas de un equipo. El próximo paso es ver si se queda acá o puede dar otro paso. Lo que me gusta es que Boca hoy no es solo por izquierda, también tiene por derecha con Advíncula. Si encima recuperás a Pol, ya es otro equipo".

Finalmente y sobre su futuro, más precisamente con la posibilidad de ser DT del Xeneize en algún momento, el exdelantero sentenció: "Me veo como entrenador de Boca, pero no es algo que quiera hoy. Trato de posicionarme como técnico, porque todavía me ven como jugador. En Rosario Central mucha gente me miraba de reojo por eso, hasta que se dieron cuenta que daba la vida por Central y cambió".